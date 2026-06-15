Cuándo será la huelga de Limpieza en Las Palmas de Gran Canaria y por qué se convoca
Los comités de empresa formalizan la convocatoria de huelga para el 26 de junio y 31 de julio, coincidiendo con Plenos del Ayuntamiento, para oponerse a la transformación del servicio en una sociedad mercantil de capital público
Los trabajadores del Servicio Municipal de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria irán a la huelga los días 26 de junio y 31 de julio. Las fechas ya habían sido aprobadas por la plantilla el pasado 9 de junio, pero los comités de empresa han formalizado ahora la convocatoria mediante la presentación del preaviso ante la autoridad laboral.
El primer paro se celebrará el viernes 26 de junio y coincidirá con el Pleno del Ayuntamiento en las Casas Consistoriales. Los trabajadores se concentrarán durante la jornada en la plaza de Santa Ana. La segunda huelga está fijada para el 31 de julio, también durante una sesión plenaria y con otra concentración en el mismo lugar.
La convocatoria está suscrita por los comités de empresa de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Limpieza Viaria y Cuadrillas Especiales. El documento incluye además la composición del comité de huelga, formado por 17 trabajadores.
Por qué se convoca la huelga
El conflicto se debe al proyecto del gobierno municipal para transformar el actual Servicio Municipal de Limpieza en una sociedad mercantil de capital íntegramente público. La plantilla rechaza este modelo y pide que el servicio continúe bajo gestión directa del Ayuntamiento.
Los comités consideran que la conversión se ha impulsado de manera unilateral y temen que el cambio de régimen jurídico afecte a la condición de empleados públicos de los trabajadores. La asamblea conjunta celebrada el 9 de junio respaldó por unanimidad la convocatoria de los dos paros.
El presidente del Comité de Empresa de Recogida, Rafael Hernández, calificó la iniciativa municipal como una «forma encubierta de privatizar el servicio». También sostuvo que el nuevo modelo permitiría reducir los controles de fiscalización y anunció que los representantes de la plantilla estudian emprender acciones judiciales.
La presentación del preaviso convierte en oficial el calendario acordado por los trabajadores. Antes de la primera jornada deberán concretarse las condiciones de la huelga y los servicios mínimos que se aplicarán el 26 de junio.
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