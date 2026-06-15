Ni tren ni soterramiento: qué incluye de verdad la reforma de San Telmo que empieza en julio

La estación de guaguas de San Telmo afrontará desde julio una rehabilitación interior que durará ocho meses y se ejecutará sin cerrar por completo la infraestructura. La actuación renovará la galería comercial, reparará elementos de las cocheras y mejorará el acceso desde la Avenida Marítima, pero no supone la transformación integral del intercambiador ni el soterramiento planteado hace quince años como parte del Tren de Gran Canaria.

¿Cuándo comenzarán las obras y cuánto durarán?

El inicio está previsto para julio de 2026. La Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria formalizó el contrato el 4 de junio con Misur Technological Solutions. El plazo de ejecución es de ocho meses, por lo que los trabajos podrían concluir durante los primeros meses de 2027.

¿Cuánto costará la reforma?

La actuación ha sido adjudicada por 527.480,65 euros. El presupuesto se destinará a renovar acabados, reparar zonas deterioradas y mejorar algunos elementos de seguridad y accesibilidad.

¿Qué partes de la estación se reformarán?

Las obras se concentran en tres ámbitos: la galería comercial que comunica el parque de San Telmo con los andenes, determinados elementos de la zona de cocheras y el acceso oriental desde la Avenida Marítima.

No se actuará sobre el conjunto completo del edificio ni se modificará su distribución general.

¿Qué cambiará en la galería comercial?

El pasaje subterráneo recibirá la mayor parte de la renovación estética. Se colocarán falsos techos para ocultar cables, conducciones y otras instalaciones visibles acumuladas durante décadas.

También se instalará iluminación LED, se renovará la pintura, se revestirán los pilares y se colocará un pavimento vinílico continuo sobre el suelo actual. Los rótulos de los comercios se integrarán en el nuevo revestimiento para ordenar la imagen del corredor.

¿Qué ocurrirá con el techo y la vidriera?

Las instalaciones técnicas del techo seguirán existiendo, pero quedarán ocultas mediante dos tipos de falso techo: uno abierto, formado por bafles acústicos de aluminio, y otro cerrado y registrable. Antes de colocarlos, el techo original y sus conducciones se pintarán de negro para reducir su impacto visual.

La vidriera que separa el pasaje de los andenes se conservará. La reforma retirará los marcos metálicos de antiguas puertas que actualmente dificultan su visión.

Gráfico interactivo de tarjetas que explica qué se renovará a partir de julio, cómo afectarán las obras al servicio y qué proyectos no están incluidos en la reforma de la estación de guaguas de San Telmo.

¿Qué se hará en las cocheras y los andenes?

Se reparará y revestirá la base de los pilares deteriorados. También se reorganizarán pantallas informativas, extintores, señalética y tablones de horarios para integrarlos en un diseño común.

El proyecto incluye además medidas para mejorar la seguridad durante las maniobras y el estacionamiento de las guaguas, especialmente en zonas donde pueden aparecer líquidos resbaladizos o producirse golpes accidentales. No se reconstruirán por completo los andenes ni se cambiará su distribución.

¿Cómo cambiará el acceso desde la Avenida Marítima?

Se renovarán paredes, pavimentos y otros acabados deteriorados. Las barandillas de las rampas serán sustituidas para adaptarlas a las condiciones de accesibilidad y las instalaciones quedarán preparadas para integrar nuevos carteles y anuncios.

¿Cerrará la estación durante las obras?

No está previsto un cierre completo. Los trabajos se dividirán en fases para mantener el servicio de guaguas y reducir las molestias a los pasajeros, los operadores y los comercios.

La adjudicataria deberá presentar antes del inicio una planificación por fases que tendrá que ser validada por la Autoridad Única del Transporte.

¿Cómo se organizarán los trabajos?

Las zonas de obra se aislarán mediante cerramientos móviles y reutilizables que se desplazarán a medida que avance la intervención. De esta forma, solo quedarán fuera de servicio los espacios en los que se esté trabajando.

Algunas tareas, como el desmontaje de luminarias, cámaras, altavoces o señalización, podrán realizarse por la noche. La galería comercial seguirá operativa, aunque podría haber cierres parciales y desvíos peatonales temporales.

¿Incluye el soterramiento, el tren o la conexión con el mar?

No. La reforma actual es una actuación de conservación y renovación interior. No modifica la estructura, la geometría ni la relación de la estación con el parque y la Avenida Marítima.

El soterramiento, la estación ferroviaria, el intercambiador de tres plantas, el aparcamiento de 1.100 plazas y la prolongación del parque hasta el mar pertenecían al proyecto presentado en 2011 y vinculado al futuro tren de Gran Canaria.