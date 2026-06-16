El IES Ana Luisa Benítez acoge el primer campeonato de programación y robótica entre centros educativos en Canarias

El instituto de Educación Secundaria (IES) Ana Luisa Benítez ha acogido este martes el primer campeonato de programación y robótica, enmarcado en el proyecto En el mismo código e impulsado por la Consejería de Educación, el centro educativo, la fundación Sergio Alonso y la escuela de programación Algorithmics.

Esta iniciativa consiste en un pequeño torneo en el que alumnos de secundaria provenientes de los centros IES Ana Luisa Benítez e IES El Rincón, se enfrentan a tres retos de innovación tecnológica. En grupos de 3 o 4 estudiantes, deben programar robots Lego y Acebott en dos horas y media para que recorran diferentes circuitos. Sus supervisores son los jóvenes que han cursado el ciclo formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes en ambos centros. La prueba sirve como broche final al trabajo que se lleva haciendo durante todo el curso a través de diferentes talleres, de los que han disfrutado ya más de 6.600 niños.

"No hay mejor manera de aprender que entre iguales", asegura María Dolores León, jefa del departamento de la familia profesional Informática y Comunicaciones en IES Ana Luisa Benítez. "Estamos conectando dos niveles educativos. Funciona muy bien porque ayudan a chicos en los que se ven reflejados y para los que son referentes. Es una forma de impulsar las vocaciones tecnológicas en Canarias, que es lo que busca la Consejería".

Nayra Moreno, directora de la fundación Sergio Alonso expone que los alumnos necesitan nutrirse en conocimientos digitales e insiste en que deben comprender que existe un comportamiento computacional: "Tienen que aprender que los robots no se activan por pulsar un botón, sino que hay alguien detrás que les dice lo que tiene que hacer", explica.

Alumnos del IES Ana Luisa Benitez en el campeonato de programación manipulando un robot / LP/DLP

Habilidades técnicas y trabajo en equipo

Gracias a estas actividades, los participantes no solo trabajan las habilidades técnicas, sino que también se fomenta el trabajo en equipo, ya que en los grupos se mezclan estudiantes que no se conocen. "Aprender que el trabajo tiene que ir por delante, en las empresas también hay gente con la que no te llevas bien, pero tienes que trabajar", cuenta Moreno.

En el aula, 40 aprendices y 12 instructores, tratan de programar diferentes robots y comprueban que lleven a cabo el recorrido deseado. "Al principio, parece que la programación es algo trivial y asusta, pero luego es muy fácil", comenta Miguel Campo, uno de los encargados de instruir a los más pequeños. Los participantes se encontraban "nerviosos" por competir, pero también muy "ilusionados".

"Está siendo una experiencia muy bonita", cuenta Paola, estudiante del IES Ana Luisa Benítez. "Todo lo que estamos aprendiendo me está gustando mucho", confiesa la alumna. La misma opinión comparte Himar, del mismo centro. "Me parece muy buena idea juntarnos a diferentes institutos para practicar robótica. Nos hace ilusión estar unidos haciendo lo mismo".