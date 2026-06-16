El sueño de Dania Dévora aterriza en Santa Ana con un concierto de la orquesta italiana Le Muse

Hay personas cuyo legado permanece a lo largo del tiempo de forma incorpórea, al igual que las ondas de música que se expanden por el aire. La muerte de la productora y gestora Dania Dévora el pasado mes de marzo dejó un vacío en el sector cultural de Canarias, pero sus aportaciones aún continúan muy vivas. La plaza de Santa Ana será testigo de ello el próximo jueves 18 de junio con la celebración de 'Música y versos para Dania', un homenaje en su memoria como parte de las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria.

Es difícil saber cuántos proyectos dejó en el tintero, pero sí hay certezas sobre cuál fue uno de sus últimos sueños profesionales. Su hijo Sergio Miró, director de DD&Company Producciones, lo ha recuperado para esta ocasión. Tal y como desgranó en la presentación del acto, su madre aspiraba a seguir trabajando en las Islas y traer un concierto de la aclamada orquesta italiana Le Muse, compuesta íntegramente por mujeres. Aunque Dévora no estará para verlo, ese será el colofón final de su homenaje, que dará comienzo a las 20:30 horas con un espectáculo que repasará sus trabajos, recordando también su particular visión y compromiso con la cultura.

Música, literatura y cariño

Miró adelantó que el acto contará con la periodista y locutora Lara López como maestra de ceremonias, quien guiará una especie de programa radiofónico lleno de música, literatura y emoción para trasladar al público el legado y las memorias de Dévora. De ello formarán parte diversos artistas y destacadas figuras de la cultura que se integran en una gran red creativa: Juanjo Artero y Selene Rodríguez, en representación de Don Juan Tenorio en Vegueta; Julián Maeso, vinculado al festival Womad; María Rodés, por Voces de Ellas; y Germán López, desde Arrecife de las Músicas.

La propuesta, realizada con "poco tiempo y mucho cariño" por la reciente pérdida, pretende reconocer y recordar la vocación cultural de Dévora, quien dedicó la mayor parte de su vida a este sector. Tanto fue así que se convirtió en una de las personalidades que más ha contribuido a "enriquecer la vida cultural de la ciudad".

Memoria de un legado que permanece vivo

En esa línea se manifestó la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, cuando señaló que este será "uno de los actos más especiales" de las Fiestas Fundacionales. En sus palabras, esa sensibilidad y ese compromiso que tanto la caracterizaron merecen ser agradecidos y celebrados manteniendo vivo su legado.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento, Josué Íñiguez, añadió que la lucha por la cultura de Dévora también forma parte de la memoria de la ciudadanía, que es precisamente uno de los cimientos de las Fiestas Fundacionales y de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. Por ello, explicó que el programa festivo ofrece un repaso de múltiples hitos históricos de la ciudad y de figuras que, como Dania Dévora, han dejado una notoria huella en el panorama cultural. En su caso, ha cristalizado con reconocidos eventos como el Womad, Don Juan Tenorio en Vegueta o Voces de Ellas.