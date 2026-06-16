Darias sobre el auto que ordena la reincorporación de Carlos Saavedra como jefe de la Policía Local: "Respeto a la resolución, pero también a la autonomía municipal"

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha optado por la cautela ante el reciente auto judicial que insta al Ayuntamiento a la reincorporación de Carlos Saavedra Brichis como jefe de la Policía Local.

La regidora explicó este lunes que el Consistorio acababa de ser notificado de la resolución ese mismo día y que los servicios municipales "ya la están estudiando" antes de emitir un pronunciamiento al respecto. "Tan pronto tengamos ese análisis, lo compartiremos y diremos las medidas que llevaremos a cabo”, resaltó la regidora.

La resolución, dictada por el magistrado Ángel Teba García, concedía al Ayuntamiento un plazo de cinco días para reponer a Saavedra Brichis en su puesto, en cumplimiento de la sentencia que en diciembre de 2024 anulaba su cese. Aquel fallo concluía que no existía prueba alguna de los argumentos empleados por el gobierno municipal para justificar su destitución.

El documento también otorga el mismo margen al Consistorio para tramitar y resolver de forma expresa la dimisión de Carmen Delia Martín, hasta ahora jefa de la Policía Local, que asumió el cargo en 2019.

Su renuncia fue presentada a comienzos de mayo, días después de que recurriera ante la jurisdicción contencioso-administrativa la instrucción general de horarios aprobada por el Ayuntamiento para el periodo 2026-2029.

"Complejidad jurídica"

Darias subrayó la “complejidad jurídica” del proceso y defendió el “máximo respeto” a la resolución judicial, aunque apeló también a la autonomía municipal. “Cumplimiento a la sentencia, sí, pero no todo vale”, afirmó. La alcaldesa insistió en la necesidad de analizar con detalle el alcance del auto antes de concretar los pasos que dará el grupo de gobierno.

El juez accede así a la petición del letrado de Saavedra, Alberto Hawach, que solicitó adelantar la ejecución de la sentencia al considerar que se ha producido un “hecho sobrevenido esencial y determinante”: la renuncia de la persona que venía desempeñando el puesto.

Cumplimiento a la sentencia, sí, pero no todo vale Carolina Darias — Alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

Aunque la sentencia aún no es firme, al no haber vencido el plazo para que el Ayuntamiento pueda recurrirla ante el Supremo, el magistrado entiende que la ejecución provisional “debe prosperar”.

En su resolución, el magistrado rechaza los argumentos municipales, que sostenían que la situación era idéntica a la ya examinada y desestimada en abril. El auto reprocha a la administración municipal que no haya concretado cuándo resolverá formalmente la dimisión de Martín, una cuestión que considera de “máxima urgencia” por afectar a un puesto jerárquico de un servicio esencial para la ciudad.

El fallo también aprecia una demora “injustificada” y advierte de que la ambigüedad municipal puede vaciar de contenido el derecho de Saavedra a la ejecución provisional de una sentencia favorable. Según recoge el auto, condicionar esa ejecución a que el Ayuntamiento formalice el cese de la actual jefa supondría dejar en manos de la propia corporación el momento en que el fallo pueda desplegar sus efectos.