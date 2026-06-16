Dulcería Parrilla: orden de cierre inminente para otro histórico comercio en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado la paralización de la actividad que la Dulcería Parrilla, con 120 años de historia, desarrolla en dos locales de su propiedad situados en la calle General Bravo, en pleno corazón de Vegueta-Triana. La decisión llega tras verificar que el negocio mantiene un obrador en funcionamiento sin autorización y cuya actividad industrial no es compatible con el planeamiento urbanístico del Plan Especial de Protección del entorno.

Una vez la resolución sea notificada, la pastelería tendrá un plazo de dos días para cesar la actividad de forma voluntaria. El informe advierte de que, de no hacerlo, la Policía Local procederá al precinto directo.

En uno de los locales del edificio se ubica la tienda destinada a la venta de productos de panadería y pastelería, actividad para la que la empresa había presentado una declaración responsable. El segundo local, vinculado a la misma propiedad, figuraba oficialmente como “sin uso” y el establecimiento había sostenido en uno de sus recursos que se utilizaba como almacén o espacio auxiliar de la tienda.

Sin embargo, la inspección municipal comprobó que allí se desarrollaba realmente la actividad de obrador. El informe señala que para ello “no dispone de título habilitante” y que, además, esa actividad industrial “no es viable” en ese emplazamiento desde el punto de vista urbanístico.

El Ayuntamiento da dos día de plazo, una vez la dulcería sea notificada, para que realice el cese voluntario

El último informe municipal, fechado en junio de 2026, detalla los elementos que llevaron a los técnicos a descartar que el segundo local funcionara únicamente como almacén. En ese espacio encontraron mesas de trabajo, carros de bandejas, dos cámaras frigoríficas, batidoras, amasadoras y una laminadora. "Además, existe un horno giratorio tradicional de gasoil de tres metros de diámetro de más de 40 años", detalla el documento. También detectaron en el pasillo de servidumbre "una caseta de gas butano de botellas de 13 kg con dos en uso pertenecientes al obrador".

El Ayuntamiento considera, por tanto, que ese espacio no funciona ni como almacén ni como apoyo auxiliar a la tienda -como había expresado el propio establecimiento en uno de sus recursos-, sino como "espacio para la actividad industrial de la elaboración de pastelería", la cual no está permitida en la zona donde se ubica el inmueble.

Un largo recorrido judicial que llegó al Supremo

La resolución culmina un largo expediente municipal y judicial iniciado por denuncias vecinales que se remonta al año 2021 debido a molestias ocasionadas por malos olores y ruidos originados por la actividad de la pastelería. En enero de ese año, la Dirección General de Edificación y Actividades dictó una resolución en la que ya ordenaba su cese.

En el segundo local encontraron mesas de trabajo, carros de bandejas y un horno giratorio de gasoil

Ahí comenzó el peregrinaje legal. Los responsables de Parrilla recurrieron ante las autoridades municipales, que lo desestimaron en septiembre de ese mismo año. La empresa acudió entonces a la vía contencioso-administrativa, pero el juzgado número 6 rechazó el recurso en febrero de 2024.

La sociedad apeló nuevamente pero ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que también desestimó el recurso en enero de 2025.

Tras esa segunda resolución, la responsable de la pastelería presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo; sin embargo, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó su inadmisión en octubre de 2025, quedando la resolución en firme días después.

Deficiencias en seguridad

El informe municipal recoge además varias deficiencias de seguridad e instalación eléctrica que refuerzan la orden de paralización. Durante la inspección se detectaron "conducciones eléctricas vistas", "cajas de protección sin tapa", "conexiones sin tubo" y una instalación compartida entre el local de venta y el obrador "tratándose de la misma instalación eléctrica para ambos locales siendo una única actividad, que no constituyen dos sectores de incendio independientes".

A ello se suman incumplimientos en materia de protección contra incendios, como extintores colocados por encima de la altura reglamentaria, falta de ventilación adecuada, presencia de hornillos sin campana de extracción de humos y olores.

Con esta decisión, el Ayuntamiento da por agotada la vía administrativa, sobre la que ya no cabe recurso.