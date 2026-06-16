El Soco del Cabildo de Gran Canaria acogió la clausura del proyecto ‘Get Ready With Us: Preparados para cambiar el mundo’, una iniciativa desarrollada durante este curso en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dentro del programa Juventud y Corresponsabilidad Social de la Escuela de Ciudadanía de Gran Canaria.

El encuentro sirvió para compartir las reflexiones y aprendizajes adquiridos por los jóvenes participantes a lo largo de un proceso centrado en la participación social, el compromiso cívico y la construcción de comunidades más solidarias, inclusivas y cohesionadas.

Durante las sesiones, los participantes abordaron algunos de los principales retos de la sociedad actual, como la soledad, la exclusión social, los conflictos de convivencia, la crisis medioambiental y las situaciones de desigualdad e injusticia. A través del diálogo, el intercambio de experiencias y distintas dinámicas participativas, reflexionaron sobre el impacto de las decisiones individuales en el bienestar colectivo.

La docente responsable del proyecto, Xiomara Hernández, destacó que uno de los ejes centrales de la iniciativa fue la idea de que el cambio social comienza en el entorno más cercano. Bajo el lema ‘Preparados para cambiar el mundo’, los jóvenes analizaron cómo valores como la solidaridad, la unidad, la corresponsabilidad y la justicia pueden transformarse en acciones concretas capaces de mejorar la realidad cotidiana.

La Escuela de Ciudadanía y la ULPGC reivindican el papel de los jóvenes como motor de cambio social / LP/DLP

La juventud fue la gran protagonista de este proyecto, que parte de la convicción de que los jóvenes no son solo los ciudadanos del futuro, sino actores fundamentales del presente. Su creatividad, capacidad de colaboración y mirada crítica quedaron reflejadas en las propuestas compartidas durante la clausura.

Hernández subrayó que, a través de la reflexión, los participantes han interiorizado que, aunque “todos deben levantarse, los jóvenes deben remontarse”. La docente agradeció además la implicación de los profesores de la ULPGC que colaboraron en este taller complementario.

El programa también puso en valor el papel histórico de la juventud en numerosos procesos de transformación social. En este sentido, los participantes analizaron cómo las nuevas generaciones pueden contribuir a construir una sociedad más humana y participativa, basada en la convivencia, el respeto mutuo y el compromiso con el bien común.

La Escuela de Ciudadanía y la ULPGC reivindican el papel de los jóvenes como motor de cambio social / LP/DLP

La Escuela de Ciudadanía de Gran Canaria es una iniciativa formativa y participativa impulsada y financiada por la Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, y diseñada y gestionada por la Asociación Canaria de Universidades Populares. Su objetivo es ofrecer a entidades sociales, colectivos, instituciones y ciudadanía un espacio de encuentro, aprendizaje y acompañamiento para fortalecer la participación activa y comprometida en la vida comunitaria.

Desde su puesta en marcha, la Escuela ha consolidado una amplia red de actuaciones en distintos municipios de la isla, promoviendo proyectos que favorecen la implicación vecinal, el desarrollo de habilidades cívicas y la creación de espacios de colaboración.

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Con la clausura de ‘Get Ready With Us: Preparados para cambiar el mundo’, la Escuela de Ciudadanía reafirma su apuesta por la juventud como motor de cambio social. La iniciativa concluye con una invitación a seguir participando, reflexionando y actuando desde la responsabilidad compartida.