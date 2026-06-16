Javier Santaolalla, físico y divulgador: "Despertar vocaciones es de lo que más orgulloso me siento"

El doctor en Física y divulgador científico en redes sociales, Javier Santaolalla, ha sido reconocido con el nombramiento de Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria. Aunque nació en Burgos a corta edad se mudó a Gran Canaria, donde pasó su infancia y estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Su trayectoria profesional continuó en el Centro Nacional de Estudios Espaciales en Francia, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Comenzó en redes sociales con el objetivo de desmitificar la ciencia como una disciplina aburrida y compleja y desde entonces ha cosechado una gran repercusión, lo que le ha abierto camino a participar en programas de televisión y pódcasts, así como recibir reconocimientos. Uno de los últimos premios fue la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

¿Qué significa para usted recibir el reconocimiento de Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria?

Es un gran honor y una satisfacción personal muy grande, porque aunque nací en Burgos siempre me he sentido canario y es una forma de consolidar esta unión que siento hacia la Isla. Ser reconocido en casa siempre es lo más bonito que le puede pasar a una persona.

En Las Palmas de Gran Canaria fue donde estudió su primera carrera de Ingeniería de Telecomunicación, ¿qué relación tiene con la ciudad?

Es donde llegué cuando era pequeño y al final cuando lo pienso, todos mis amigos son de aquí, mi familia está aquí, todos mis recuerdos son de aquí. Cuando siento que quiero estar en casa, siento que quiero estar en Las Palmas. Es mi hogar, es el lugar donde me identifico, el carácter mío creo que es el canario. Para mí, es mi lugar de referencia, de vida.

A través de su trabajo consigue que muchas personas se acerquen sin prejuicios a la ciencia, ¿cómo empezó a divulgar?

Empecé a hacerlo por curiosidad personal, por ganas de probar algo diferente, porque yo investigaba y la investigación tiene su propio camino, su propio recorrido y su propio entorno. Pero también quise hacer ese experimento de intentar llevar todo lo que era mi mundo interior hacia afuera y como sé que la ciencia muchas veces se percibe de una forma aburrida y difícil me dije de intentar hacerla más cercana y más divertida. Y hasta aquí he llegado.

¿Por qué cree que se percibe la ciencia de forma aburrida o incluso intimidante?

Porque es como tradicionalmente se ha enseñado. Yo entiendo que en los colegios hay que seguir cierto currículo y la planificación de las clases está muy limitada, pero es verdad que no ayuda cómo se suele enseñar, es decir, como algo muy abstracto, muy matemático, porque realmente la ciencia tiene otro lado que se puede disfrutar y que muchas veces no se enseña en las escuelas, y es lo que genera el trauma en los jóvenes. Era una propuesta que tenía y muy feliz de todo lo que he aprendido y lo que ha generado.

¿Qué ha significado para usted conseguir la visibilidad que tiene en redes sociales?

Me ha permitido tener un proyecto de vida, me ha creado una profesión que no tenía, que la tuve que crear de cero. Y por otro lado, con mi proyecto pretendo llevar la ciencia a muchas casas, a muchas personas y, que en efecto, eso sea la realidad, es una satisfacción porque le da sentido a todo el esfuerzo.

¿Cree que en el ámbito académico hay ciertas reticencias al papel de las redes sociales en la divulgación científica?

Habrá gente que le guste más, que le guste menos, que esté más a favor, incluso habrá gente que le parezca que es una pérdida de tiempo o que de alguna forma perjudica, pero está bien que haya opiniones diferentes. Para mí lo importante es que puedo hacer mi trabajo, porque yo creo en él y que mucha gente, -la inmensa mayoría- lo valora positivamente.

El físico y divulgador científico, Javier Santaolalla. / Cedida

¿Cree que hay vocaciones científicas que se ven truncadas por las dificultades que hay para investigar en España?

No lo creo, quiero decir que los problemas para investigar en España forman parte de un nicho muy particular. Al final siendo científico puedes investigar, pero puedes hacer mil cosas, puedes trabajar desde en una consultora, hasta en una financiera, en mil sitios... Es una realidad que la situación de la investigación no es la mejor, pero creo que el tema de las vocaciones va por lo que decíamos antes, sobre lo que se está haciendo en la escuela a la hora de presentar la ciencia y transmitir al público y también en los ámbitos de comunicación. Va más por cómo se enseña, que es al final lo que ven los jóvenes cuando se acercan a este tipo de cosas.

¿Ha conseguido despertar vocaciones en nuevas generaciones a través de sus vídeos?

Es lo que más me hace sentir orgulloso porque por suerte tengo una conexión muy cercana con la gente que ve mis vídeos y cuando me transmiten eso, que realmente es algo bastante común, me hace sentir orgulloso, pero también que todo el esfuerzo merece la pena porque parte del motivo porque se hacen estas cosas es conseguir llegar a ese conjunto de gente que algún día querría hacer una carrera científica. Es la constatación de que, en efecto, este proyecto tiene un sentido.