Las Jornadas Gastronómicas Canarias de El Padrino regresan a Las Palmas de Gran Canaria del 22 al 28 de junio

El restaurante El Padrino, ubicado en el barrio de Las Coloradas, en Las Palmas de Gran Canaria, celebrará del 22 al 28 de junio de 2026 una nueva edición de sus Jornadas Gastronómicas Canarias, un evento que alcanza ya su vigésima convocatoria y que se ha consolidado a lo largo de los años como un espacio dedicado a la promoción de la cocina tradicional del Archipiélago.

Durante una semana, el establecimiento ofrecerá una propuesta culinaria centrada en recetas populares, ingredientes de proximidad y elaboraciones vinculadas a la identidad gastronómica canaria. La iniciativa busca poner en valor el patrimonio culinario de las islas a través de platos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

La edición de este año cuenta con el patrocinio de Bodega Piedras de San Pedro y la colaboración de Grupo Galarza, empresa distribuidora que participa en la organización de estas jornadas desde hace dos décadas.

Restaurante El Padrino, en Las Coloradas / José Carlos Guerra

Veinte años de apuesta por la gastronomía canaria

Las Jornadas Gastronómicas Canarias de El Padrino forman parte de una trayectoria consolidada dentro del calendario gastronómico de Gran Canaria. A lo largo de estos veinte años, la iniciativa ha mantenido una línea centrada en la difusión de la cocina regional, la utilización de productos frescos y el rescate de recetas tradicionales que forman parte de la cultura gastronómica de las islas.

Desde la organización destacan que el objetivo sigue siendo el mismo que en sus inicios: acercar al público los sabores más representativos de Canarias y contribuir a preservar un legado culinario que constituye una parte importante de la identidad cultural del Archipiélago.

La continuidad de estas jornadas también refleja el interés existente por la cocina local en un momento en el que la gastronomía se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos y culturales de Canarias.

Un menú inspirado en los sabores de siempre

La programación gastronómica diseñada para esta edición propone un recorrido por algunos de los platos y productos más reconocibles de la cocina canaria.

Entre los denominados enyesques o entrantes destacan elaboraciones como el almogrote gomero, el gofio con cebolla roja de Gáldar, la garbanzada de cherne salado, las tradicionales carajacas, el queso tierno de Valsequillo, el atún cítrico y las caballas en escabeche.

La carta también incorpora algunas de las recetas más representativas del recetario popular isleño. Entre ellas figuran el potaje de colinos, los tollos al estilo de Carmen Cabrera, las costillas con piñas, la ropa vieja de pulpo, la suprema de cherne al horno, el sancocho de cherne y la tradicional carne de cabra.

Se trata de platos que han estado presentes durante décadas en hogares, celebraciones familiares y restaurantes de las distintas islas, y que continúan siendo una referencia dentro de la gastronomía canaria.

Los postres también reivindican la tradición

La propuesta culinaria se completa con una selección de postres inspirados en la repostería tradicional canaria.

Los asistentes podrán degustar frangollo, considerado uno de los dulces más emblemáticos del Archipiélago, además de una tarta de manzana y una tarta de limón de Valsequillo, elaboraciones que forman parte habitual de la oferta repostera vinculada a la cocina de las islas.

Con esta selección, el restaurante busca ofrecer una experiencia gastronómica completa que abarque desde los entrantes hasta los postres, manteniendo siempre como hilo conductor el respeto por las recetas tradicionales.