El Puerto de Las Palmas recibe cuatro nuevas grúas híbridas para la terminal de contenedores de Opcsa

El Puerto de Las Palmas afronta esta semana un nuevo hito en la modernización de la terminal de contenedores de Opcsa con la llegada de las últimas cuatro grúas híbridas tipo RGT (Rubber Tyred Gantry), conocidas como transtainers, que completarán la incorporación de las ocho unidades adquiridas el pasado año por la compañía.

La previsión de la empresa es que el barco que transporta las cuatro nuevas grúas esté en el recinto de Las Palmas de Gran Canaria este sábado 20 de junio, cumpliendo así los plazos que se había marcado al iniciar el ambicioso plan de renovación de maquinaria impulsado en 2025.

Una inversión millonaria

Tras la llegada en febrero de las dos grúas Malaccamax, con una inversión de 22,5 millones de euros, y de las cuatro primeras grúas híbridas RGT el pasado mes de mayo, esta semana desembarcarán las cuatro unidades restantes de un pedido valorado en 20 millones de euros. Además, la compañía ya ha encargado otras cuatro grúas de este mismo modelo, con una inversión superior a los ocho millones de euros, cuya llegada está prevista para marzo de 2027.

De esta manera, Opcsa procederá a la reorganización de los espacios de trabajo de los dos muelles en los que opera, el León y Castillo y Cristóbal para diferenciar bien la zona destinada a los barcos de mayor calado, tamaño (superiores a los 300 metros de eslora) y capacidad, y los de menor envergadura, a la vez que va renovando la maquinaria. Las grúas más antiguas serán desmanteladas poco a poco y darán paso a las nuevas, que son más efectivas y sostenibles.

Nuevas grúas gigantes del Puerto de Las Palmas / La Provincia

Récord de tráfico en La Luz

Estas inversiones se producen en un contexto de fuerte crecimiento de la actividad portuaria en la capital grancanaria. La previsión de Opcsa para este año es alcanzar su capacidad máxima operativa, situada en 1,5 millones de TEU, después de cerrar 2025 con el récord histórico de 1,2 millones. La consolidación del Puerto de Las Palmas como centro estratégico de transbordo para grandes navieras internacionales, entre ellas MSC, ha incrementado notablemente la presencia de megabuques portacontenedores con capacidades superiores a los 20.000 TEU en las aguas de La Luz. Esta última, de hecho, ha decidido desviar parte del tráfico del puerto portugués de Sines hacia La Luz para mejorar su operatividad.

Obras en León y Castillo y Cristóbal Colón

Coincidiendo el esfuerzo económico realizado por Opcsa, la Autoridad Portuaria de Las Palmas está impulsando obras en ambos muelles para adaptarlos a la nueva maquinaria. Para ello ha sacado a licitación varias obras en los muelles León y Castillo y Cristóbal Colón para ampliar la línea de atraque, mejorar el estado de las plataformas, renovar y asegurar los sistemas de alimentación eléctrica para las grúas, entre otras actuaciones. Previamente, se habían realizado estudios de la estabilidad de las infraestructuras y se analizó el lecho marino para determinar cuánto calado se podía ganar.

Las Palmas gana peso frente a otros puertos

Con estas actuaciones la institución pretende dar respuesta al incremento del tráfico contenerizado, entre otros tráficos, en un puerto que al contrario que algunos de sus principales competidores del sistema portuario español, como Valencia y Algeciras, mantiene una tendencia de crecimiento, lo que le está permitiendo acortar distancias con estos recintos.