Manuel García Pérez se proclama ganador del 29º Premio Internacional de Poesía de Las Palmas de Gran Canaria

Manuel García Pérez se ha convertido en el ganador del 29 Premio Internacional de Poesía Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con el poemario Pozo estrecho, A-30, una obra que obtuvo el respaldo unánime del jurado entre los 406 trabajos presentados a la convocatoria. El fallo se hizo público este martes por la tarde en el Palacete Rodríguez Quegles, durante un recital poético incluido en el programa de actos por el 548 aniversario de la fundación de Las Palmas de Gran Canaria.

El jurado estuvo presidido por Emilio González Déniz e integrado por Beatriz Morales Fernández, Covadonga García Fierro, David Cabrera y Noel Olivares. Tras la valoración de las obras, decidieron conceder el premio al participante 377, identidad que correspondía a Manuel García Pérez una vez abierta la plica.

Según el acta, el jurado destacó que Pozo estrecho, A-30 constituye una obra de “extraordinaria solidez y profunda humanidad” y subrayó su capacidad para convertir la experiencia cotidiana y la memoria familiar en materia poética de alcance general. También valoró la construcción de un libro unitario en torno a la enfermedad, la pérdida, los vínculos afectivos y el paso del tiempo.

Una obra de tono sobrio y contenido

El fallo resalta la “voz madura” y la “contención expresiva” del poemario, así como el equilibrio entre emoción y depuración formal. Los miembros del jurado también destacaron la capacidad del autor para transformar espacios cotidianos y objetos humildes en símbolos de intensidad lírica, además de una dicción sobria y precisa sostenida por una arquitectura interna cuidada.

Manuel García Pérez, doctor en Filología Hispánica y licenciado en Antropología, cuenta con una trayectoria literaria reconocida. Obtuvo el Premio Creación Murcia Joven de Poesía en 1994 y el Premio Internacional de Poesía Juana Castro en 2024. También recibió el Premio Nacional Fin de Carrera en 2000 por su expediente académico.

Entre sus poemarios figuran Luz de los escombros, publicado en 2013; Las exploraciones, de 2016; y La quietud, de 2022. Además, sus poemas han sido incluidos en distintas antologías y ha publicado novelas juveniles y cuentos infantiles. Su actividad como crítico literario se desarrolla en el digital Mundiario, además de colaborar como articulista en revistas literarias y contar con investigaciones sobre Lingüística y Comunicación en publicaciones nacionales e internacionales.

Edición y participación internacional

El acto mantuvo también una de las tradiciones del certamen: la presentación del poemario ganador de la convocatoria anterior. El poeta cacereño Santos Domínguez Ramos, premiado en 2025 por La herida y el cuchillo, recibió en Las Palmas de Gran Canaria los ejemplares publicados por Ediciones La Palma. Durante el encuentro agradeció el reconocimiento, valoró la edición de su obra y leyó algunos poemas ante el público asistente.

La convocatoria, abierta a poemarios escritos en castellano, volvió a registrar participación de autores de distintos países. Al cierre del plazo de admisión, el pasado 30 de abril, el área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria había recibido 406 obras firmadas por autores de entre 16 y 88 años procedentes de España, Argentina, Colombia, Chile, México, Cuba, Venezuela, Ecuador, Brasil y Uruguay. De ese conjunto, 46 poemarios fueron seleccionados como finalistas en mayo.