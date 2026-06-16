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Un perro-policía destapa una treintena de drogas en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local detuvo a una persona por presunto tráfico de drogas durante un control preventivo desarrollado este fin de semana en la capital grancanaria gracias a la labor de estos caninos

Un perro del GOIA destapa una treintena de drogas en Las Palmas

Un perro del GOIA destapa una treintena de drogas en Las Palmas

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Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Un control preventivo realizado este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria permitió detectar una treintena de sustancias estupefacientes y terminó con una persona detenida por un presunto delito de tráfico de drogas.

La intervención fue desarrollada por los guías caninos del GOIA, el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo, junto a sus perros especializados. También participó la Unidad Nocturna Especial de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

El elemento decisivo del control fue la actuación de los guías caninos y sus compañeros de cuatro patas, que localizaron las sustancias durante el dispositivo preventivo.

La operación se enmarca en los controles que la Policía Local desarrolla durante los fines de semana para reforzar la seguridad y prevenir conductas delictivas en la ciudad, especialmente en horario nocturno.

Una persona detenida por presunto tráfico de drogas

Además de la intervención de las sustancias estupefacientes, los agentes procedieron a la detención de una persona por un presunto delito contra la salud pública.

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Por ahora no han trascendido más detalles sobre el tipo de droga localizada, la zona concreta del control ni la cantidad exacta intervenida más allá de la treintena de sustancias detectadas.

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