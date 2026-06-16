Un proyecto educativo en Las Palmas de Gran Canaria convierte un centro sociosanitario en un teatro: "¿Quién diría que sería actriz a mis 82 años?"

África Estremera, natural de Ceuta pero afincada desde hace 50 años en Las Palmas de Gran Canaria, va a hacer su estelar debut dramatúrgico en breves instantes. "¿Quién diría que sería actriz a mis 82 años?", se pregunta la ceutí mientras echa un último vistazo al guion que apoya en el reposabrazos de su silla de ruedas eléctrica. Está bien acompañada: nueve alumnos de primero del Bachillerato de Artes Escénicas del Instituto de Educación Secundaria (IES) Pérez Galdós dan los últimos detalles a la iluminación de un dispositivo escénico creado desde cero por sus propias manos. Elia Padrón, profesora del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, es la voz cantante que ordena los ajustes finales de una nueva obra del proyecto Vidas cruzadas, una iniciativa educativa con cinco años de vida recientemente galardonada a nivel nacional, centrada en la creación teatral a partir de las historias de vida de los usuarios del Centro Sociosanitario El Pino.

Residentes y trabajadores del centro, familiares y alumnos del centro comienzan a tomar asiento frente a un escenario que representa la profundidad del océano. Unas finas telas blancas, tejidas por los estudiantes, hacen de lienzo de centenas de peces pintados a mano por Tomás Antonio Pérez, uno de los usuarios del recinto sociosanitario. En el centro del improvisado escenario, multitud de libros rodean un recinto ovalado repleto de agua, en el que hay sumergidas distintas flores y naranjas que serán utilizadas posteriormente en la representación. La plantilla actoral ya está reunida y preparada para la acción: siete personas mayores y nueve alumnos serán los encargados de representar una versión de La esperanza me mantiene, del poeta gomero Pedro García Cabrera.

Debut actoral

La vida todavía tenía guardado un giro de guion para Juan Carlos Valencia, quien al igual que Estremera, hará su debut actoral a los 72 años. "Ayer hicimos un estreno general y vinieron mis hermanas. Se quedaron asombradas. Me decían 'nunca en la vida pensamos que serías capaz de actuar frente al público'. Alucinaron", revela el hombre. Confiesa estar nervioso, pues su papel es el que más diálogo tiene de todo el plantel residente en el centro. Valencia, nacido y criado en el barrio de La Isleta de la capital grancanaria, dedicó toda su vida a la telefonía, pero hoy le toca estar al otro lado de la línea: "Yo siempre he sido muy tímido y siempre pensé que no valía para hablar en público. Pero me fueron metiendo el gusanillo y aquí estoy".

África Estremera siente "los nervios del principiante" al enfrentarse a la dramaturgia por primera vez en su vida, pero no deja que el sentimiento la domine y prefiere centrarse en la emoción de adentrarse en una nueva disciplina. "Empezar a los 82 años a hacer teatro es una cosa bonita. Me ilusiona muchísimo poder seguir haciendo cosas nuevas", relata la mujer. A pesar de llevar trabajando en esta obra durante todo el curso escolar, Estremera lo siente como si sólo hubiera transcurrido un mes desde el inicio de los preparativos. "El tiempo se me ha pasado volando con la alegría que me hace sentir estar con estos chicos estupendos, magníficos cada uno de ellos".

Ese sentimiento de alegría es compartido por los jóvenes, quienes, a pesar del gran trabajo que han realizado durante todo el curso, han sacado a cambio una nueva perspectiva con la que mirar la vida y han conocido a "su segunda familia". César Pérez destaca que, a pesar de ser una persona "con mucha ansiedad" y muy nervioso, al que le cuesta exponerse frente a una multitud para actuar, cuando está junto a los residentes del centro sobre el escenario adquiere "una tranquilidad que logran transmitir sólo con su presencia".

Valores de antaño

Para Arianna Santana, otra de las alumnas participantes, la experiencia le ha servido para conectar con una parte de la juventud de antaño que, actualmente, se está perdiendo. El hecho "de salir a jugar a la calle con tus amigos del barrio" es algo que la joven de 17 años no experimentó en su infancia, pero que a raíz de las historias relatadas por los ancianos, ha logrado echar de menos a pesar de no haberlo vivido en sus carnes. "Levantar la mirada del móvil" y centrarse en su alrededor, durante situaciones tan mundanas como volver a casa de clase, le han permitido "conocer cosas que, a pesar de estar siempre ahí, pasaba por alto".

El vínculo que han creado los alumnos con los usuarios ha derivado en que los jóvenes compartan los valores de antaño. Para Valencia, la infancia es lo que más ha cambiado y pone de ejemplo que, hoy en día, no se ven "niños jugando el día de Reyes": "antes se veía al que le regalaron un balón bajar a la calle para estrenarlo con todos sus amigos. Ahora ya se ha perdido todo el contacto callejero, antes el balón era un regalo para todo el barrio", rememora el anciano. Estremera, por su parte, ejemplifica el cambio que ha sufrido la sociedad con los años en la relación con los vecinos. "Antes, el que vivía a tu lado era casi parte de tu familia. Si hacía falta cualquier cosa, se le prestaba, y se dejaban las puertas abiertas. Hoy somos más, pero no nos conocemos".

Finaliza la obra y un atronador aplauso confirma que todo ha salido sobre ruedas. El objetivo no es crear una obra perfecta, sino «hacer un cambio en la educación» para que salga de las aulas y sean las «bibliotecas vivas», aquellas personas repletas de experiencias vividas en sus carnes, las que aporten «otra mirada» que no está en los libros de texto, según cuenta la profesora Padrón.

Poner en valor la literatura canaria

Además, busca trabajar en base a la cultura canaria, «sus raíces e idiosincrasia», debido a que en la educación secundaria, «al trabajar a una velocidad de vértigo», a los autores canarios no se les presta la atención que merecen, por lo que los jóvenes no los estudian y, por ende, no los conocen. En ese sentido, Padrón cuenta que, tras barajar nombres como Josefina de la Torre o Luis Feria, decidió decantarse por el poeta gomero. «Se trata de un autor extraordinario que, por desgracia, se estudia fuera de España y en Canarias apenas lo conocemos», explica la profesora.

Para los usuarios del centro sociosanitario también reporta múltiples beneficios. Juan Yánez, técnico de animación del recinto, da a conocer el caso de algunos usuarios que, a pesar de padecer demencia, participan en la actividad «aunque sea con frases pequeñitas». También pone en valor la motivación añadida de poder convertirse en actores por un día: «El trabajo es bonito, porque, además de unir a las distintas generaciones, hay gente que no ha hecho teatro en su vida o no ha leído poesía que se siente incluido y participa en una actividad distinta».

Jóvenes y mayores se ven beneficiados, pero se trata de una iniciativa que ha puesto ‘patas arriba’ a todo el Centro Sociosanitario El Pino. Yánez cuenta que este proyecto ha servido para hacer piña entre todos los trabajadores del centro, en el que «todos los departamentos se han volcado» con un gran despliegue para que todo salga de la mejor manera posible. Además, el acompañamiento de los jóvenes da alegría y compañía a unos mayores que, en ocasiones, experimentan la soledad no deseada. El año que viene, más y mejor.