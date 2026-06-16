El Puerto de Las Palmas se prepara para acoger la Mini Transat: «Es la 'Himalaya' del mar»

El Puerto de Las Palmas y Gran Canaria se preparan para ser la única escala de la Mini Transat, la regata en solitario que es conocida como la 'Himalaya' del mar y que unirá Francia y Brasil el próximo año. Para ello, representantes de la organización francesa, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo grancanario, Capitanía Marítima, la Armada y entidades deportivas y empresariales mantuvieron este martes la primera reunión técnica en la sede de la Federación de Vela Latina Canaria de Botes, en el Muelle Deportivo, para preparar esta importante cita deportiva que vuelve a la isla tras 10 años.

Con este encuentro se da el pistoletazo de salida para concretar todos los aspectos logísticos y técnicos para esta competición marítima en solitario que partirá de La Rochelle hasta Salvador de Bahía, con una única escala en Las Palmas de Gran Canaria, un trayecto de 4.000 millas que conlleva una travesía de aproximadamente 35 días. Esta regata se celebra cada dos años y es una de las más exigentes del mundo.

La auténtica aventura atlántica

El concejal de Ciudad del Mar, Pedro Quevedo, destacó la importancia de esta regata atlántica que «es la auténtica aventura», ya que los competidos navegan en solitario y «sin ayudas» en una embarcación de 6,5 metros. Entre ellos, recordó el edil, se encuentra el canario Alejandro Cantero, a quien el Consistorio «apoyará» en lo que precise.

Sin embargo, apostilló, «la Mini Transat va mucho más allá de una competición deportiva», puesto que para la ciudad y la Isla es «una oportunidad para fortalecer la economía azul, generar actividad económica y promocional, y seguir construyendo alianzas estratégicas con dos destinos náuticos de primer nivel como La Rochelle y Salvador de Bahía».

Presentación de la nueva edición de la Mini Transat durante la celebración de la primera reunión técnica para su organización. / Tony Hernández

Por su parte, Pedro Justo aseveró que el Cabildo de Gran Canaria colaborará con el Consistorio para que la isla se convierta en sede permanente de esta competición «que es conocida como la 'Himalaya' del mar por la tremenda dificultad que tiene» y que requiere no solo una gran preparación previa, sino «pasar una especie de examen» para poder participar.

Unos 90 regatistas en solitario

El presidente de la organización del evento, Antoine Grau, explicó que «esta es una de las cuatro o cinco regatas trasatlánticas más importantes y es una en la que más participantes hay, unos 90, que realizan una travesía en solitario sin asistencia técnica». Como apoyo, precisó, hay una flotilla de siete barcos que se reparten a lo largo del trayecto para atender a los navegantes en caso de incidencia grave.

Base operativa en el Muelle Deportivo

Durante su escala en Las Palmas de Gran Canaria, las embarcaciones permanecerán atracadas en el Muelle Deportivo y en las instalaciones de la Federación de Vela Latina Canaria se habilitará la base operativa para los regatistas. Además, se está buscando un espacio que sirva para albergar la zona oficial de la regata en la que se realizarán actividades educativas, sociales y medioambientales vinculadas al sector marítimo y abiertas a la ciudadanía.

Por otro lado, la edición de 2027 tendrá un carácter solidario gracias a iniciativas como la del regatista grancanario Alejandro Cantero, que realizará una campaña de apoyo a la asociación Pequeño Valiente, que también estuvo representado en la reunión celebrada este martes.