De la teoría al Ayuntamiento: las prácticas que podrán hacer los alumnos de la UNED en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) han firmado este martes el primer convenio específico entre ambas instituciones para que estudiantes universitarios realicen prácticas curriculares en distintas áreas municipales. El acuerdo fue suscrito por la alcaldesa, Carolina Darias, y el director del Centro Asociado de la UNED en Gran Canaria, Juan José Rodríguez, en un acto al que también asistieron la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, y la directora general de Recursos Humanos, Teresa Rodríguez.

Prácticas en servicios municipales

El convenio permitirá que alumnado de grados y másteres oficiales de la UNED realice prácticas académicas externas en servicios del consistorio. Las estancias tendrán carácter curricular, no serán remuneradas y se desarrollarán conforme a un proyecto formativo individualizado acordado entre la universidad, el estudiante y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La UNED se encargará de seleccionar al alumnado participante y de asumir las obligaciones correspondientes en materia de Seguridad Social.

La alcaldesa, Carolina Darias, señaló que el acuerdo permitirá “extender la parte formativa para aquellos alumnos y alumnas de la UNED que han finalizado sus estudios de grado o máster para que puedan realizar sus prácticas curriculares en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria”.

La educación es una palanca fundamental para seguir transformando la vida de las personas Carolina Darias

Darias agradeció la colaboración de la universidad y el trabajo del área municipal de Recursos Humanos. “Seguimos avanzando en estas relaciones entre el Ayuntamiento y las universidades de nuestra ciudad para seguir dando oportunidades. La educación es una palanca fundamental para seguir transformando la vida de las personas”, afirmó.

Formación aplicada a la administración local

La alcaldesa destacó que estas prácticas suponen “una oportunidad para llevar esos conocimientos a la práctica real en distintos departamentos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria”. También subrayó el beneficio compartido del convenio: “Es una simbiosis en la que resultamos beneficiados tanto el Ayuntamiento como la Universidad, pero especialmente los alumnos y alumnas y la sociedad de Las Palmas de Gran Canaria”.

Por su parte, Juan José Rodríguez resaltó que la UNED en Gran Canaria imparte más de 30 grados y cerca de 70 másteres, muchos de ellos con prácticas profesionales en sus planes de estudio. “Muchas de estas titulaciones exigen la realización de prácticas profesionales y el Ayuntamiento es un buen espacio para desarrollarlas”, señaló.

Muchas de estas titulaciones exigen la realización de prácticas profesionales y el Ayuntamiento es un buen espacio para desarrollarlas Juan José Rodríguez

El director del centro asociado explicó que la variedad de servicios municipales ofrece opciones para estudiantes de titulaciones como Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Derecho. “Con toda la variedad de cuerpos y organizaciones que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, su extensión y su dimensión, se presenta una gran oportunidad para que nuestros alumnos puedan realizar estas prácticas”, indicó.

Una colaboración de más de cinco décadas

Rodríguez recordó la relación histórica entre ambas instituciones, ya que el Consistorio forma parte del Patronato de la UNED en Gran Canaria. “El Ayuntamiento forma parte de la UNED en Gran Canaria desde sus comienzos, en 1972, y continúa colaborando con esta institución a día de hoy”, apuntó.

El centro asociado cuenta con alrededor de 3.000 estudiantes matriculados, de los que más de la mitad residen en Las Palmas de Gran Canaria. Según la estimación de la universidad, entre 500 y 600 alumnos y alumnas deben realizar prácticas profesionales como parte de su formación académica.

El convenio se suma a los acuerdos que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad Fernando Pessoa Canarias, centros de Formación Profesional y centros de Educación Secundaria, dentro de una línea de colaboración orientada a facilitar la formación práctica del alumnado.