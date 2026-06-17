Cuatro años y un nuevo intento: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a adjudicar la sexta fase de la remodelación de Fernando Guanarteme

Cuatro años después, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a adjudicar la ejecución de la sexta fase del proyecto de acondicionamiento de la calle Fernando Guanarteme, una obra que comenzó en 2022 y que lleva parada desde principios de 2023. Ahora, el Consistorio capitalino apuesta por la empresa Urban 2020 para la realización definitiva de estos trabajos tras considerar que era la mejor de las tres ofertas presentadas a un proceso de licitación al que aspiraba la misma compañía que dejó las obras sin hacer y renunció a las mismas.

El acondicionamiento del tramo comprendido entre Viriato y Pizarro tendrá un coste final de 1.177.263,19 euros que será financiado a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos. Con esta actuación impulsada por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, la calle Fernando Guanarteme ganará más aceras, arbolado y redes renovadas.

Una obra iniciada hace 13 años

El concejal del área, Mauricio Roque, señala que las obras previstas permitirán completar la transformación de este tramo de la vía y consolidar un espacio urbano más accesible y equilibrado para peatones, residentes, comercios y tráfico rodado. Pero para el inicio de los trabajos aún hay que esperar por el informe de Intervención preceptivo para la formalización del contrato.

El proyecto de acondicionamiento de la calle Fernando Guanarteme comenzó hace ya 13 años y todavía no se ha culminado. La sexta fase fue adjudicada en junio de 2022 por 998.200 euros, con un plazo de ejecución de 12 meses, y comenzó oficialmente el 1 de septiembre de ese mismo año. Sin embargo, los trabajos quedaron paralizados pocos meses después tras las discrepancias surgidas con la empresa adjudicataria, que solicitó una modificación del proyecto que fue rechazada por la dirección facultativa.

Imagen de archivo de la calle Fernando Guanarteme / Andrés Cruz

El bajo ritmo de ejecución llevó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a iniciar el procedimiento para resolver el contrato por incumplimiento de plazos. Mientras tanto, se adoptaron medidas provisionales, como la reapertura temporal al tráfico de parte de la zona afectada. Ahora, el Consistorio ha relanzado la actuación con una nueva licitación para culminar la remodelación del tramo entre Viriato y Pizarro, una obra pendiente que permitirá completar la transformación de Fernando Guanarteme tras más de una década de ejecución por fases.

Más espacio peatonal y calmado del tráfico

El proyecto plantea una reordenación de la sección viaria con criterios de calmado del tráfico. El objetivo es reducir la velocidad de circulación, reforzar la seguridad vial y favorecer la convivencia entre peatones, transporte, actividad comercial y vehículos.

Las obras abarcarán una superficie superior a 7.000 metros cuadrados. De ese total, cerca de 3.200 metros cuadrados se destinarán a espacios peatonales, unos 3.400 metros cuadrados al tráfico rodado y alrededor de 460 metros cuadrados a zonas de estacionamiento y carga y descarga.

Accesibilidad y nuevo equipamiento urbano

La intervención incorporará medidas de accesibilidad universal, entre ellas la instalación de semáforos con avisadores acústicos para facilitar los desplazamientos de personas invidentes en el ámbito de actuación.

También se prevé la colocación de luminarias LED con sistema de telegestión y la instalación de un Panel de Información al Viajero, alimentado con energía solar. Este dispositivo tendrá autonomía de hasta cuatro días y contará con sistema anunciador por voz para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual.

Imagen de archivo de la calle Fernando Guanarteme cortada por obras / Andrés Cruz

Arbolado, riego y renovación de redes

El proyecto incluye nuevas zonas ajardinadas con especies como Ficus Alii, Brachichito Acerifolium, Metrosideros Excelsa y Cercis Siliquastrum, integradas en alcorques con sistema de riego automatizado. Esta medida busca aumentar la presencia de vegetación y mejorar las condiciones ambientales del entorno urbano.

La actuación contempla además la renovación integral de infraestructuras existentes. Entre los trabajos previstos figuran la sustitución de acometidas domiciliarias de saneamiento en mal estado y la ejecución de nuevas redes de abastecimiento, saneamiento, riego, alumbrado público y canalizaciones para telecomunicaciones.

Ejecución por fases

Las obras se desarrollarán por fases para reducir las afecciones durante los trabajos. Según el planteamiento municipal, la intervención deberá garantizar la accesibilidad a viviendas y comercios, así como la continuidad del tráfico rodado mientras avance la ejecución del proyecto.