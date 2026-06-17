Del Café Madrid a la Dulcería Parrilla: los cierres de comercios históricos más sonados de Las Palmas de Gran Canaria

La orden de cierre por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la Dulcería Parrilla, con 120 años de historia abierta al público en el barrio de Triana-Vegueta, es el caso más reciente de comercios históricos que se han visto obligados a bajar la persiana en base a una resolución judicial, poniendo fin a décadas de actividad en algunos de los locales más reconocidos de la ciudad como la panadería Miguel Díaz o el Café Madrid.

La decisión afecta a establecimientos que formaban parte del tejido comercial tradicional de la capital grancanaria y abre una nueva etapa en la transformación de una de sus principales áreas comerciales.

Imagen de archivo de la panadería Miguel Diaz, en Viera y Clavijo, cerrada tras una resolución municipal. / La Provincia

Hace escasos tres meses, la panadería Miguel Díaz, ubicada en la calle José Viera y Clavijo, abierta al público desde 1920, era clausurada por la misma razón que lo será Parrilla: la carencia de licencia de apertura a pesar de llevar más de un siglo realizando la misma actividad.

Los intentos de su propietaria para seguir operando, incluiso la recogida de firmas que encabezaron los propios trabajadores y la clientela habitual no sirvieron de nada. Fue precintada por la Policía Local el pasado mes de marzo.

Los mensajes de apoyo por parte de la clientela no se hicieron esperar, llenaron la clausurada puerta de carteles y dibujos en agradecimiento por todos los años que pusieron el buen sabor en sus mesas. Pero los escritos colgados en la fachada contra el Consistorio tampoco tardaron en llegar.

Denuncias vecinales, el inicio de los procedimientos

El cierre de Miguel Díaz vino precedido por una denuncia vecinal de la comunidad de propietarios del Edificio Kühner en el que se encuentra la centenaria panadería. La queja provenía por las molestias ocasionadas de las cenizas y hollín de la chimenea del horno tradicional.

La heredera del fundador del obrador, Ana Teresa Díaz Sosa, subrayó en su momento que las quejas vecinales no eran nuevas y que habían hecho modificaciones en las campanas extractoras en varias ocasiones para subsanarlo. "Hoy en día no tiene nada que ver a como estaba antes, no es posible que estén recibiendo hollín", insistía.

Una paseante se detiene ante la fachada del Café Madrid a leer la orden de cierre. / ANDRES CRUZ

Café Madrid, un histórico de la tertulia en Triana

Entre los cierres más sonados se encuentra el del emblemático Café Madrid, situado en la plaza de Cairasco, en el corazón de Triana-Vegueta. Tras varios requerimientos municipales acabó precintado en septiembre de 2025. La resolución detallaba en este caso que la empresa explotadora pretendía hacer compatible urbanísticamente la actividad del bar con su ubicación en la planta baja del hotel del mismo nombre.

El permiso que tenía la cafetería solo le permitía ofrecer servicio de alimentación al alojamiento y no a la clientela externa. "Si la empresa gestora pretende implantar un local totalmente independiente debe especificar si va a prestar un servicio al público en general», recogía el documento.

De ahí que el Consistorio subrayara una «incompatibilidad urbanística» como una de las razones para su clausura, además de que el establecimiento se encontraba dentro del Plan Especial de Protección Vegueta-Triana.

Este plan especifica que para llevar a cabo cualquier tipo de remodelación se tiene que hacer en base a las normas de protección de Patrimonio, por lo que las obras para eliminar una escalera destinada a la cocina del hotel o el acondicionamiento del interior que el gestor pretendía hacer requería de otro tipo de permiso.

La sucesión de estos cierres -o avisos de ellos- reabre el debate sobre cómo compatibilizar la seguridad y la ordenación urbanística con la conservación del Patrimonio comercial que también forma parte de la historia de la ciudad.