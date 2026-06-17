La cafetería de Seúl inspirada en Las Palmas de Gran Canaria

Una cafetería de Seúl ambientada en Las Palmas de Gran Canaria ha sorprendido a miles de usuarios en redes sociales después de que Laura, una canaria residente en Corea del Sur, mostrara el local en TikTok y regresara para resolver la gran pregunta: por qué había un establecimiento inspirado en la capital grancanaria a miles de kilómetros de Canarias.

La explicación llegó de la forma más sencilla. Según contaron las trabajadoras del local, la idea nació después de un viaje a Las Palmas que dejó una huella especial en la persona responsable del negocio. “Fue un viaje que le gustó tanto, que le inspiró a hacer un café ambientado en concepto playa”, relataron a la creadora de contenido.

Un rincón con aire de Las Palmas en plena Seúl

Laura ya había mostrado su sorpresa en un primer vídeo al encontrar en Corea del Sur una cafetería decorada con referencias directas a Las Palmas de Gran Canaria.

El local incluye imágenes de playa, elementos vinculados al mar y una estética costera que recuerda al ambiente marinero de la ciudad. El hallazgo llamó la atención de sus seguidores, especialmente por lo inesperado de encontrar una decoración tan canaria en plena capital surcoreana.

La propia Laura resumió esa sorpresa al compartir el descubrimiento con sus seguidores, que no tardaron en reaccionar ante un local que parecía trasladar una parte de Canarias al otro lado del mundo.

El viaje que inspiró la decoración

Tras la repercusión del primer vídeo, la joven decidió volver a la cafetería y preguntar directamente a las trabajadoras por el origen de la ambientación.

La respuesta confirmó que no se trataba de una casualidad ni de una elección estética sin contexto. La decoración nació después de un viaje a Las Palmas de Gran Canaria que gustó tanto que acabó inspirando el concepto del establecimiento.

Ese detalle convirtió la historia en algo más que una simple curiosidad viral: una experiencia personal en Canarias terminó transformándose en la identidad visual de una cafetería en Seúl.

Mucha estética canaria, pero una carta coreana

Aunque la cafetería está decorada con referencias a Las Palmas, Laura aclaró que la propuesta gastronómica no tiene relación directa con las Islas.

“No lleva nada nuestro, la carta es muy coreana”, explicó en el vídeo. Es decir, el local toma de Canarias su atmósfera visual, su idea de playa y su inspiración costera, pero mantiene una oferta adaptada al público y a los gustos de Corea del Sur.

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Ese contraste fue uno de los detalles que más llamó la atención: un espacio con apariencia canaria, pero con una carta plenamente coreana.