"Carolina, chiquilla, no nos cierres Parrilla": vecinos y clientes se manifiestan a las puertas de la histórica dulcería

"Carolina, chiquilla, no nos cierres Parrilla". Una treintena de personas se concentró en la tarde de este miércoles a las puertas de la histórica dulcería Parrilla en contra de la orden de cierre dictada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Situada en la calle General Bravo y abierta desde 1906, este establecimiento es uno de los más conocidos en el barrio de Triana.

Entré gritos y pancartas, los vecinos y clientes de toda la vida de la dulcería mostraron su rechazo. "¿Y esto?", preguntó una vecina, "el ayuntamiento lo quiere cerrar", le contestó una de las señoras que sostenía una pancarta. Acto seguido, quién estaba simplemente paseando por la calle se sumó a la concentración y gritó "no puede ser, no al cierre de Parrilla".

Al grito de consignas como, "La Dulcería Parrilla es como nuestra familia" o "Ayuntamiento sinvergüenza", los manifestantes reclamaban con ímpetu que el emblematico establecimiento que ha formado parte de sus vidas siga abriendo sus puertas.

"Estamos subsanando los problemas", apuntó Elena Parrilla, dueña del negocio familiar que ha pasado de generación en generación durante el último siglo. La empresaria apuntó que todavía no han recibido la notificación de orden de cierre por parte del Ayuntamiento.

Ante la expectación que causó la manifestación y cuando empezó a caer un ligero chispeo, la dueña invitó a los asistentes al interior para invitarles yemas de huevo y otros dulces clásicos del local. Y es que para muchos, este es uno de esos comercios de toda la vida que merecen seguir siendo un emblema del barrio de Triana.