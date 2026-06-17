La circunvalación GC-3 cierra en agosto por el viaducto del Guiniguada: fechas y alternativas

La Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria sufrirá cortes de tráfico durante el mes de agosto con motivo de las actuaciones de impermeabilización del viaducto del Guiniguada. Los trabajos obligarán a realizar cierres de dos semanas por tramos en ambos sentidos de la vía, con desvíos alternativos para tratar de reducir el impacto en la circulación.

El primer corte está previsto para el 2 de agosto en sentido norte, antes de la rotonda de Lomo Blanco durante quince días. Restringir el paso en la zona anterior a la rotonda busca evitar la formación de embudos en una zona especialmente sensible para la movilidad de la capital grancanaria. Como alternativa, el túnel de San José permanecerá abierto y será a través de esta vía por donde se podrá acceder a Lomo Blanco durante el desarrollo de los trabajos.

El segundo corte tendrá lugar el domingo 16 de agosto en sentido sur, en la bifurcación situada a la altura de La Paterna en dirección al Sur y al Hospital Doctor Negrín. Las limitaciones de tráfico también durarán quince días en este caso.

Más tráfico en la Avenida Marítima

El consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, advirtió de que la sobrecarga de tráfico recaerá principalmente en vías aledañas, especialmente en la Avenida Marítima y en los accesos de entrada y salida del túnel Julio Luengo.

“Será el tráfico al que estamos acostumbrados en meses de mayor congestión, como noviembre o abril. No será el habitual de agosto”, valoró Hidalgo.

Pese al incremento previsto de vehículos en esas zonas, el consejero descartó una situación de colapso. “En ningún caso llegará al colapso, las vías pueden absorber el tráfico”, añadió.

Una actuación para evitar nuevas filtraciones

Las obras se enmarcan en los trabajos de impermeabilización de los dos tableros del viaducto del Guiniguada, una actuación considerada necesaria por los problemas de filtración detectados en los últimos años.

La entrada de agua de lluvia en el tablero ha afectado a los tendones de acero que sostienen el puente, elementos que fueron sustituidos por otros nuevos. Con la impermeabilización del viaducto se busca prevenir que en el futuro vuelvan a producirse desperfectos similares y garantizar una mayor durabilidad de la infraestructura.