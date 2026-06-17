El Puerto de Las Palmas se moderniza con el primer módulo de control fronterizo automatizado para viajeros

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha instalado en la Terminal de Cruceros del Puerto de Las Palmas el primer contenedor destinado al control fronterizo automatizado y a la información de pasajeros. La actuación forma parte del despliegue de los sistemas europeos Entry Exit System (EES) y ETIAS, diseñados para registrar la entrada y salida de ciudadanos de terceros países y reforzar la gestión de las fronteras exteriores del espacio Schengen.

El nuevo módulo se ha colocado en el Muelle de Cruceros y es el primero de los dos contenedores adquiridos por la Autoridad Portuaria para este fin. En su interior dispone de ocho quioscos de registro, que complementarán los procedimientos manuales que se realizan actualmente en los puestos fronterizos.

Control automatizado en la Terminal de Cruceros

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, señaló que la instalación de estos contenedores supone un avance en la digitalización de las infraestructuras portuarias y permite adaptar el puerto a las estrategias europeas de gestión inteligente de fronteras. Según indicó, la implantación de los sistemas EES y ETIAS contribuirá a mejorar la experiencia del pasajero y a reforzar la seguridad en el tráfico internacional de personas.

El proyecto se enmarca en el Reglamento (UE) 2017/2226, que establece el Sistema de Entradas y Salidas (EES), así como en el desarrollo del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS). La actuación responde al convenio de colaboración suscrito entre Puertos del Estado y la Secretaría de Estado de Seguridad para su implantación en los puertos españoles.

Contenedor de control fronterizo instalado en el Muelle Santa Catalina. / La Provincia

Contrato de casi 1,2 millones de euros

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Thales-TIS por 1.198.991,89 euros sin IGIC. La financiación incluye fondos europeos para seguridad interior, con 787.940,54 euros destinados a la adquisición e instalación del equipamiento y 245.136,94 euros para mantenimiento.

Además de los contenedores, el contrato contempla el suministro e implantación de tabletas de registro y verificación para los puertos de Las Palmas, Arrecife y Puerto del Rosario. También incluye sistemas de videovigilancia, infraestructura de telecomunicaciones mediante fibra óptica entre el puesto fronterizo de la Policía Nacional y la Terminal de Cruceros, señalética e integración de servicios de información al pasajero.

Más seguridad y gestión de colas

La implantación del EES permitirá registrar electrónicamente los datos de entrada y salida de los viajeros de terceros países. El objetivo es mejorar la gestión de los flujos migratorios, agilizar los controles de pasaportes, reforzar la seguridad en las fronteras exteriores de la Unión Europea y apoyar la prevención e investigación de delitos graves, incluido el terrorismo.

Para dar soporte a la operativa, la Autoridad Portuaria de Las Palmas también ha adjudicado un contrato complementario de servicios auxiliares de asistencia e información a pasajeros a Activa Forum Canarias. Este servicio, iniciado en mayo, está orientado a facilitar el uso de los equipos y ordenar la gestión de colas en los puntos de control. El contrato cuenta con 142.395,25 euros de financiación europea.