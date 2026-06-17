La tasa de residuos de Las Palmas de Gran Canaria ya está aquí: todo lo que hay que saber

Los propietarios de viviendas y viviendas vacacionales de Las Palmas de Gran Canaria ya pueden consultar y pagar la tasa de residuos de 2026. El Ayuntamiento acaba de anunciar la habilitación de los canales de pago, pero el pago no es obligatorio todavía: el abono solo será exigible cuando reciban la liquidación individual que el consistorio enviará de forma progresiva.

La notificación indicará cuánto corresponde pagar, qué plazo existe y qué bonificaciones se han aplicado. Estas son las diez claves para entender el nuevo recibo.

1. ¿Tengo que pagar ya la tasa de residuos?

No. Aunque el sistema de consulta y pago ya está habilitado, el plazo no comienza hasta que cada contribuyente recibe su liquidación. Que el recibo pueda consultarse en la Oficina Virtual Tributaria no significa que deba abonarse antes de recibir la notificación.

2. ¿Cuándo llegará la liquidación y a quién afecta?

El Ayuntamiento comenzará a enviar las notificaciones de forma progresiva en próximas fechas, aunque no ha concretado un calendario. Esta fase corresponde a las personas titulares de viviendas y viviendas vacacionales de Las Palmas de Gran Canaria.

3. ¿Qué información incluirá la notificación?

La liquidación recogerá los datos del contribuyente y del inmueble, el importe total, el desglose de la cuota y las bonificaciones aplicadas. También indicará el plazo para pagar sin recargos, las formas de abono disponibles y las vías para presentar un recurso.

4. ¿Cómo se calcula el importe?

La tasa se divide en dos partes. La primera es una cuota básica destinada a financiar la disponibilidad y el mantenimiento general del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos. A ella se suma una cuota por generación, calculada en función del volumen estimado de residuos producidos.

5. ¿Qué bonificaciones se aplican automáticamente?

El Ayuntamiento ha incorporado de oficio la bonificación por familia numerosa cuando esta condición ya figuraba reconocida en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La liquidación deberá indicar qué reducciones se han aplicado en cada caso.

6. ¿Qué ocurre si la vivienda tiene varios propietarios?

El Ayuntamiento dividirá la cuota entre los distintos titulares cuando la cotitularidad ya constara en el IBI. Esta división solo se aplicará cuando el recibo resultante para cada propietario sea igual o superior a seis euros.

7. ¿Hasta cuándo se puede pagar sin recargo?

El plazo dependerá del día en que se reciba la notificación. Si llega entre los días 1 y 15 del mes, podrá pagarse hasta el día 20 del mes siguiente. Si se recibe entre el día 16 y el último día del mes, el plazo se prolongará hasta el día 5 del segundo mes posterior. La fecha exacta aparecerá en cada liquidación.

8. ¿Se puede domiciliar o incluir en LPA Pago Fácil?

No durante 2026. Al tratarse de una liquidación única correspondiente al primer año de aplicación, el recibo no podrá domiciliarse ni incorporarse al sistema LPA Pago Fácil. A partir de 2027, la tasa se gestionará mediante recibos periódicos y podrá integrarse en modalidades de pago personalizado.

9. ¿Se puede fraccionar el pago?

Sí. El fraccionamiento deberá solicitarse antes de que termine el periodo voluntario indicado en la notificación. La cuota mensual mínima será de 30 euros y los pagos tendrán que domiciliarse en una cuenta bancaria. Aunque el recibo ordinario de 2026 no puede domiciliarse, la domiciliación sí será obligatoria cuando se solicite el pago a plazos.

10. ¿Dónde puede consultarse o resolverse una duda?

La tasa puede consultarse y tramitarse a través de la Oficina Virtual Tributaria del Ayuntamiento. También están disponibles las oficinas de atención al contribuyente, con cita previa, y los teléfonos 010 y 928 44 00 00, este último para llamadas realizadas desde fuera del municipio. El Ayuntamiento ha publicado además una guía general sobre la tasa y otra específica sobre las bonificaciones, con información sobre el cálculo, los pagos y la documentación necesaria.