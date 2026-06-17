Los trabajadores de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria temen "una privatización encubierta" e irán a la huelga

Los comités de empresa de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria temen una privatización encubierta a través de la conversión del servicio en una empresa municipal. "En estos años se ha privatizado parte del servicio y cada vez se va privatizando más", denunciaron este miércoles los comités de Recogida de Residuos, Limpieza Viaria y del Ayuntamiento en un encuentro celebrado con la prensa. Los representantes de los trabajadores mantienen el preaviso de huelga para los próximos 26 de junio y 24 de julio coincidiendo con los plenos ordinarios de ambos meses.

El descontento es generalizado. Los trabajadores hablan, principalmente, de "falta de gestión" en el servicio en lo que va de mandato; tanto por parte del concejal de Higiene Urbana, Héctor Alemán, como por el gerente, Antonio Marcelino Santana González. "Tenemos un malestar muy importante, han creado odio y rencor entre los trabajadores", apuntó uno de los asistentes al encuentro, "sobre todo por la mala gestión de estas dos personas". Algo que, precisaron, se materializó en la asamblea de la semana pasada, cuando aprobaron la huelga.

Contrato de emergencia

Los sindicatos afirman que a lo largo de los últimos años la parte privatizada del servicio ha ido ganando terreno. Una tendencia que se ha visto acentuada con el contrato de emergencia que se encuentra en vigor desde el pasado mes de noviembre. Además, denunciaron que desde el pasado 10 de junio tienen la orden de no hacer el servicio de recogida de trastos a domicilio, por lo que este ha pasado a estar totalmente en manos privadas.

"Están haciendo un cambio de vinculación jurídica unilateral del servicio", denuncian, "y sin negociación con los representantes de los trabajadores". A su juicio, la transformación de órgano desconcentrado a empresa municipal "no va a garantizar un mejor servicio al ciudadano, lo único que se provoca con ello es tener vía libre para utilizar el dinero público presupuestado para el servicio municipal de Limpieza, sin control de Intervención".

Barrenderos en la capital grancanaria / LP/DLP

Es más, recuerdaron que el problema de morosidad que tiene actualmente el Ayuntamiento capitalino con sus proveedores es "por culpa de Geursa y Sociedad de Promoción". A su juicio, "esto va a ir hacia el mismo camino, inyectan dinero público y asunto arreglado". De hecho, recalcaron que la concejalía "ha tenido unos presupuestos de los mayores de la historia en el servicio y que no han sabido gestionar para mejorarlo".

Judicialización del servicio

Mientras tanto, denuncian la situación de judicialización del servicio que están viviendo. Algo que les ha llevado a presentar en estos tres años de gobierno municipal de Carolina Darias unas 50 denuncias ante la inspección de trabajo. "El 90% por incumplimiento de materia en prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud de los propios trabajadores y trabajadoras", subrayaron. Según estos, "cada año tienen reservados más de 100.000 euros para pagar sentencias".

El servicio de Limpieza en la capital grancanaria es un órgano desconcentrado desde 1985, una figura que ahora el Ayuntamiento ha calificado de obsoleta, de ahí que lleven desde el año pasado trabajando en su reconversión. Tras hacer una evaluación, se han decantado por la conversión del servicio en una empresa municipal, figura que aprobaron en Junta de Gobierno el 21 de mayo. Esta deberá ir ahora a Pleno para recibir su visto bueno.