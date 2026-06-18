Alcaravaneras reclama una marquesina para la parada de guaguas del Mercado Central

Los residentes de Alcaravaneras han pedido a la alcaldesa Carolina Darias la instalación de una marquesina y bancos en la parada de guaguas situada frente al Mercado Central. La petición se realizó durante un encuentro vecinal que tuvo lugar en el Espacio Joven Creativo La Grada y que forma parte de las visitas que la regidora realiza a los barrios para recoger las propuestas ciudadanas.

La petición vino acompañada de otras demandas como la mejora de la iluminación en la calle Galicia y la adecuación de espacios como la plaza Gabriel Megías Pombo. También plantearon actuaciones de acondicionamiento en el paseo de la playa y en el Parque Insular, así como mejoras vinculadas al mobiliario urbano y al mantenimiento de espacios y a la limpieza. Además, pidieron la habilitación de un local para las actividades vecinales.

Darias, a su vez, explicó varios de los programas que se están llevando a cabo en el barrio como las actuaciones de asfaltado. Expuso que la renovación del firme se desarrolla en 15 calles y supone una inversión de más de 1,14 millones de euros. El objetivo, les dijo, es mejorar la seguridad vial y la comodidad en los desplazamientos de peatones y conductores.

La alcaldesa destacó que estas actuaciones se completan con la ejecución de nuevos rebajes de acera y la creación de 12 pasos de peatones para mejorar la movilidad peatonal, el estado de las vías y la accesibilidad.

Saneamiento

En la reunión participaron también el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz; el concejal de Coordinación Territorial, Alexis Rodríguez; y el presidente de la Asociación Vecinal Alcaraván, Víctor Gálván. Los responsables municipales detallaron que el Consistorio prevé nuevas intervenciones de saneamiento en el barrio para renovar las infraestructuras y resolver incidencias localizadas. Los trabajos afectarán a las calles Pi y Margall, General Mas de Gaminde, Blasco Ibáñez, Víctor Hugo, Italia y Néstor de la Torre.

Durante la reunión Darias subrayó los dispositivos del Plan de Higiene Urbana, la implantación periódica de los Puntos de Acopio Transitorio de Residuos y el refuerzo de personal para mejorar el servicio en Alcaravaneras y Arenales.

La regidora recordó, además, la nueva licitación del servicio de recogida de residuos previsto para los próximos ocho años que prevé incorporar más de 100 vehículos, 191 profesionales y 10.000 nuevos contenedores para reforzar la frecuencia de recogida en los barrios.