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Participación ciudadana

Alcaravaneras reclama una marquesina para la parada de guaguas del Mercado Central

Los vecinos de Alcaravaneras solicitan mejoras en el mobiliario urbano, iluminación y saneamiento en un encuentro vecinal con la alcaldesa Carolina Darias

La alcaldesa Carolina Darias durante el encuentro con vecinos en Alcaravaneras.

La alcaldesa Carolina Darias durante el encuentro con vecinos en Alcaravaneras. / La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Los residentes de Alcaravaneras han pedido a la alcaldesa Carolina Darias la instalación de una marquesina y bancos en la parada de guaguas situada frente al Mercado Central. La petición se realizó durante un encuentro vecinal que tuvo lugar en el Espacio Joven Creativo La Grada y que forma parte de las visitas que la regidora realiza a los barrios para recoger las propuestas ciudadanas.

La petición vino acompañada de otras demandas como la mejora de la iluminación en la calle Galicia y la adecuación de espacios como la plaza Gabriel Megías Pombo. También plantearon actuaciones de acondicionamiento en el paseo de la playa y en el Parque Insular, así como mejoras vinculadas al mobiliario urbano y al mantenimiento de espacios y a la limpieza. Además, pidieron la habilitación de un local para las actividades vecinales.

Darias, a su vez, explicó varios de los programas que se están llevando a cabo en el barrio como las actuaciones de asfaltado. Expuso que la renovación del firme se desarrolla en 15 calles y supone una inversión de más de 1,14 millones de euros. El objetivo, les dijo, es mejorar la seguridad vial y la comodidad en los desplazamientos de peatones y conductores.

La alcaldesa destacó que estas actuaciones se completan con la ejecución de nuevos rebajes de acera y la creación de 12 pasos de peatones para mejorar la movilidad peatonal, el estado de las vías y la accesibilidad.

Saneamiento

En la reunión participaron también el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz; el concejal de Coordinación Territorial, Alexis Rodríguez; y el presidente de la Asociación Vecinal Alcaraván, Víctor Gálván. Los responsables municipales detallaron que el Consistorio prevé nuevas intervenciones de saneamiento en el barrio para renovar las infraestructuras y resolver incidencias localizadas. Los trabajos afectarán a las calles Pi y Margall, General Mas de Gaminde, Blasco Ibáñez, Víctor Hugo, Italia y Néstor de la Torre.

Durante la reunión Darias subrayó los dispositivos del Plan de Higiene Urbana, la implantación periódica de los Puntos de Acopio Transitorio de Residuos y el refuerzo de personal para mejorar el servicio en Alcaravaneras y Arenales.

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La regidora recordó, además, la nueva licitación del servicio de recogida de residuos previsto para los próximos ocho años que prevé incorporar más de 100 vehículos, 191 profesionales y 10.000 nuevos contenedores para reforzar la frecuencia de recogida en los barrios.

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