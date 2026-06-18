El aviso para conductores en Juan Manuel Durán por obras de saneamiento: un tramo cortado hasta el viernes
Los trabajos en Juan Manuel Durán González y Secretario Padilla se extenderán hasta el próximo viernes 19 de junio
Emalsa trabaja estos días en dos puntos de Las Palmas de Gran Canaria para reparar y renovar la red de saneamiento. Las actuaciones afectan a las calles Juan Manuel Durán González y Secretario Padilla y, según la previsión de la empresa, quedarán terminadas este viernes, 19 de junio.
La intervención con mayor impacto en la circulación se desarrolla en Juan Manuel Durán González. Los trabajos en el colector han obligado a cerrar al tráfico el tramo comprendido entre Galicia y Bernardo de la Torre. La reapertura está prevista una vez concluyan las obras. A media mañana de este jueves, los vehículos se desviaban por la calle Tomás Miller con una circulación más lenta de lo habitual, pero sin grandes retenciones.
En Secretario Padilla, la actuación se concentra entre las calles El Salvador y Perú. Allí se está renovando el colector de saneamiento para mejorar el funcionamiento de la red.
Las obras no obligarán a interrumpir el suministro de agua, ya que se limitan a la infraestructura de saneamiento. El abastecimiento continuará con normalidad en las viviendas y negocios de ambas zonas.
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