Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La princesa Leonor, en TejedaCrítica acento Canarias'La Voz de la Memoria'Cierre Dulcería ParrillaLía DortaBebé ahogada FuerteventuraMarco Aurelio PérezCafetería Seúl Las Palmas
instagramlinkedin

El aviso para conductores en Juan Manuel Durán por obras de saneamiento: un tramo cortado hasta el viernes

Los trabajos en Juan Manuel Durán González y Secretario Padilla se extenderán hasta el próximo viernes 19 de junio

Desvíos en la calle Juan Manuel Durán por una obra, en Las Palmas de Gran Canaria

Desvíos en la calle Juan Manuel Durán por una obra, en Las Palmas de Gran Canaria

La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jacobo Corujeira

Gretel Morales Lavandero

Emalsa trabaja estos días en dos puntos de Las Palmas de Gran Canaria para reparar y renovar la red de saneamiento. Las actuaciones afectan a las calles Juan Manuel Durán González y Secretario Padilla y, según la previsión de la empresa, quedarán terminadas este viernes, 19 de junio.

La intervención con mayor impacto en la circulación se desarrolla en Juan Manuel Durán González. Los trabajos en el colector han obligado a cerrar al tráfico el tramo comprendido entre Galicia y Bernardo de la Torre. La reapertura está prevista una vez concluyan las obras. A media mañana de este jueves, los vehículos se desviaban por la calle Tomás Miller con una circulación más lenta de lo habitual, pero sin grandes retenciones.

Obras de mejora del saneamiento en Juan Manuel Durán, este jueves.

Obras de mejora del saneamiento en Juan Manuel Durán, este jueves. / LP/DLP

En Secretario Padilla, la actuación se concentra entre las calles El Salvador y Perú. Allí se está renovando el colector de saneamiento para mejorar el funcionamiento de la red.

Noticias relacionadas y más

Las obras no obligarán a interrumpir el suministro de agua, ya que se limitan a la infraestructura de saneamiento. El abastecimiento continuará con normalidad en las viviendas y negocios de ambas zonas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  2. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  3. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  4. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  5. “Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento
  6. Captado en video: un hombre paseando a su perro en la arena de Las Canteras
  7. Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
  8. La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma

El aviso para conductores en Juan Manuel Durán por obras de saneamiento: un tramo cortado hasta el viernes

El aviso para conductores en Juan Manuel Durán por obras de saneamiento: un tramo cortado hasta el viernes

Los trabajadores de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria temen "una privatización encubierta" e irán a la huelga

Los trabajadores de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria temen "una privatización encubierta" e irán a la huelga

Dulcería Parrilla, Café Madrid y Panadería Miguel Díaz: el PP reclama apoyo para los negocios históricos amenazados

Dulcería Parrilla, Café Madrid y Panadería Miguel Díaz: el PP reclama apoyo para los negocios históricos amenazados

Orden de cierre para Parrilla: los comerciantes de Triana reclaman normas "excepcionales" para proteger a los negocios históricos

Orden de cierre para Parrilla: los comerciantes de Triana reclaman normas "excepcionales" para proteger a los negocios históricos

La tasa de residuos de Las Palmas de Gran Canaria ya está aquí: todo lo que hay que saber

La tasa de residuos de Las Palmas de Gran Canaria ya está aquí: todo lo que hay que saber

La Ley de Propiedad Horizontal y la Ordenanza Municipal de Las Palmas de Gran Canaria lo confirman: multas de 300 euros para los propietarios que tiendan la ropa de los balcones de su casa

La Ley de Propiedad Horizontal y la Ordenanza Municipal de Las Palmas de Gran Canaria lo confirman: multas de 300 euros para los propietarios que tiendan la ropa de los balcones de su casa

Estas son las plazas de las nuevas oposiciones del Ayuntamiento Las Palmas de Gran Canaria

Estas son las plazas de las nuevas oposiciones del Ayuntamiento Las Palmas de Gran Canaria

La cafetería de Seúl inspirada en Las Palmas de Gran Canaria

Tracking Pixel Contents