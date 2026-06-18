Dulcería Parrilla, Café Madrid y Panadería Miguel Díaz: el PP reclama apoyo para los negocios históricos amenazados

La orden de cierre de Dulcería Parrilla ha servido al Partido Popular para recuperar una de sus reivindicaciones en materia comercial: la creación de mecanismos específicos para asesorar y acompañar a los negocios históricos de Las Palmas de Gran Canaria.

La portavoz municipal del PP, Jimena Delgado, defendió este miércoles que el Ayuntamiento no debería intervenir únicamente cuando el expediente ya ha desembocado en una clausura. “Nadie discute que la normativa debe cumplirse”, afirmó, antes de reclamar una actuación previa que permita “anticiparse, acompañar, mediar, ofrecer soluciones viables y habilitar vías” para facilitar la adaptación de los establecimientos cuando exista margen legal para ello.

Una moción rechazada en 2025

Delgado recordó que el grupo popular llevó al pleno en 2025 una moción para crear un catálogo de comercios emblemáticos, oficios tradicionales, cafés históricos y empresas familiares. El texto incluía una ventanilla de acompañamiento, ayudas para modernizar los locales y medidas destinadas a facilitar su regularización.

La iniciativa no salió adelante al votar en contra las tres formaciones que conforman el gobieno municipal PSOE, Nueva Canarias y Podemos. “Hoy vemos las consecuencias de aquella negativa”, señaló la portavoz, que considera necesario retomar parte de aquel planteamiento.

El caso del Café Madrid y la Panadería Miguel Díaz

La formación popular vincula esta petición con la situación de Dulcería Parrilla, pero también con otros negocios de larga trayectoria en el barrio de Triana que han echado el cerrojo por orden municipal. Delgado citó el Café Madrid y la panadería Miguel Díaz y se refirió a los tres como “espacios que son historia viva de nuestra ciudad”, ligados a generaciones de vecinos y al comercio de proximidad.

El PP sostiene que estos casos evidencian la ausencia de una política municipal específica para establecimientos con valor histórico o arraigo social. Su propuesta pasa por combinar la labor de inspección y control con servicios de orientación técnica y jurídica que permitan a los propietarios conocer sus opciones antes de que el procedimiento desemboque en un cierre inevitable.

Delgado amplía el objeto de la crítica a la política comercial desarrollada durante los últimos once años de gobiernos del tripartito. Según la portavoz, los negocios de la capital han tenido que afrontar el aumento de los costes, la burocracia y la pérdida de actividad en algunas zonas sin contar con una respuesta municipal suficiente. “Creemos en la continuidad del comercio tradicional y también del comercio nuevo”, afirmó, antes de pedir que la administración apoye a quienes emprenden y mantienen abiertas empresas familiares con décadas de trayectoria.