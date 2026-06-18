Elena Parrilla, de la Dulcería Parrilla: "Estamos subsanando los problemas"

La propietaria de la dulcería Parrilla resalta que están en vías de "subsanar los problemas" que tiene su establecimiento para evitar el cierre dictado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria esta semana. "Los técnicos municipales nos han dicho cómo se puede hacer, ya están mis ingenieros en contacto con ellos para solucionarlo todo", comentó Elena Parrilla, dueña del histórico local situado en la calle General Bravo, en el corazón del barrio de Triana.

Parrilla desmiente el informe dictado por la Dirección General de Edificación y Actividades, "no se ajusta a la realidad". Según esta, está en contacto constante con los técnicos del Ayuntamiento capitalino, "ya hay un acuerdo con ellos", matiza. De ahí que no haya entendido por qué se ha dictado ahora la orden de cese de actividad, "si ya lo estamos subsanando todo". Este establecimiento lleva abierto desde 1906.

Una denuncia de dos vecinos

La orden llega a raíz de una denuncia interpuesta por dos vecinos contra la propietaria de la dulcería. La inspección municipal ha verificado que desarrollaban la actividad de obrador en uno de los dos locales propiedad de los pasteleros. Según el documento, para ello "no disponen de título habilitante" y, además, remarcan que esta actividad es incompatible con la normativa del Plan Especial de Protección de Vegueta-Triana.

El local tiene un plazo de dos días para cesar su actividad desde que sea notificado y, de no hacerlo, la Policía Local deberá proceder a su precinto. La decisión ha causado malestar entre vecinos y clientes de toda la vida del establecimiento. Ya en la tarde de este miércoles una treintena de personas se manifestó a las puertas de la histórica dulcería para mostar su disconformidad con la decisión tomada por el Consistorio.

Comercios históricos

"Es triste que se estén cargando todos los establecimientos que diferencian un barrio de otro, porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Todo tiendas iguales? ¿Todo franquicias?", indicó Parrilla a este periódico. Muchos de los asistentes apuntaron durante la concentración que llevan conociendo este negocio desde hace décadas, y es que la fama y el reconocimiento de la dulcería ha pasado de generación en generación durante el último siglo.

La propia asociación de comerciantes de Triana ha planteado estos días que los comercios históricos como puede ser la dulcería Parrilla deberían tener un mayor respaldo y "normas excepcionales". Y es que en los últimos meses han cerrado al no ajustarse a la normativa actual la panadería Miguel Díaz y el Café Madrid.