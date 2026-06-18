Guaguas Municipales refuerza sus rutas de barrio con seis nuevos vehículos accesibles
Barrios como La Isleta, Zárate, El Lasso o Pedro Hidalgo se beneficiarán de las nuevas unidades que tienen capacidad para 40 viajeros y están diseñadas para circular por vías más estrechas de Las Palmas de Gran Canaria
Guaguas Municipales ha presentado este jueves en el parque Pepe El Limpiabotas, en La Isleta, una de las seis nuevas unidades de tamaño reducido con capacidad para 40 viajeros —37 en caso de viajar una persona en silla de ruedas— para reforzar las líneas que conectan los barrios de la ciudad con el objetivo de favorecer el acceso ahí donde la trama urbana condiciona la movilidad diaria debido a la estrechez de algunas calles o a la necesidad de hacer giros reducidos.
De esta manera, zonas como La Isleta, Zárate, El Lasso o Pedro Hidalgo se beneficiarán de la medida, que promueve también la reducción de la dependencia al vehículo privado.
Durante la presentación, el concejal de Transporte Colectivo de Viajeros y presidente de Guaguas Municipales, Pedro Quevedo, destacó que la nueva flota cuenta con "tecnología de última generación y una distribución interior más espaciosa", y refuerza el compromiso del Ayuntamiento y Guaguas Municipales "con la sostenibilidad y un transporte público eficiente”.
Más capacidad en recorridos de proximidad
Acompañado del concejal del distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán y del director general de la compañía, Miguel Ángel Rodríguez; así como de técnicos de la empresa municipal y alumnado del CEIP Galicia, Quevedo añadió que se trata de vehículos “especialmente diseñados para circular por vías más estrechas garantizando que la movilidad sostenible alcance todos los rincones de la ciudad”.
La capacidad para transportar hasta 40 viajeros supone un incremento del 33% respecto a vehículos de dimensiones similares utilizados anteriormente. Un incremento que acaba siendo necesario en rutas de proximidad donde la demanda puede ser elevada pese a las limitaciones físicas de las calles. "La combinación de menor tamaño exterior y mayor aprovechamiento interior permite mantener servicios en zonas complejas sin renunciar a una oferta suficiente para los usuarios", resaltaron.
Características principales
Los vehículos incorporan piso bajo integral, rampas automáticas y manuales, así como sistemas de apertura exterior de puertas con avisador acústico. Estas prestaciones facilitan el acceso de personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas y pasajeros que viajan con carritos de bebé.
El interior también ha sido diseñado para favorecer una circulación más fluida de los viajeros, un aspecto importante en líneas con alta rotación de pasajeros. Las unidades cuentan, además, con iluminación LED, puertos USB de carga rápida, pantallas digitales de información al cliente y videovigilancia interior.
Las seis guaguas son de la marca Iveco y pertenecen a la gama Mobi City L7. Tienen siete metros de longitud y algo más de dos metros de ancho, dimensiones que permiten su uso en recorridos urbanos con mayor complejidad viaria. Están equipadas con motores de 210 CV y tecnología Euro 6 D, aplicada a vehículos diésel de bajas emisiones y menor consumo.
Objetivo: ser alternativa al vehículo privado
La renovación se produce en un contexto de crecimiento del uso del transporte público en la capital. Guaguas Municipales alcanzó en 2025 un máximo histórico de 56,5 millones de viajeros, impulsado por la gratuidad del servicio.
Quevedo señaló que las nuevas adquisiciones forman parte del plan de renovación de flota, con el objetivo de avanzar hacia una ciudad "más limpia, silenciosa y con un transporte público que sea una alternativa real" frente al vehículo privado.
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