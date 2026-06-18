José Brito: "La música puede cambiar aquello a lo que nos oponemos"

Su labor abarca numerosos aspectos de la música, pero usted es conocido principalmente por el proyecto Barrios Orquestados.

Toda mi formación me ha llevado a Barrios Orquestados. La docencia ha sido, para mí, un camino de vida y mi existencia va ligada a la realidad de transmitir y regalar el conocimiento para que otros puedan ser un poco mejores. Esa formación instrumental ha estado vinculada a todo lo que hago en Barrios Orquestados. Es cierto que el premio va a un apartado concreto que uno agradece enormemente, pero eso no hubiera sido posible si no hubiese sido compositor, director de orquesta, violinista y hubiese estudiado cosas ajenas a lo musical. Y Barrios Orquestados es la huella de un trabajo comunitario a través del arte y la sensibilización de las personas.

¿En qué ámbitos de la música clásica realiza su labor profesional en estos momentos?

Soy profesor de violín del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas. Pero además doy clase de música de cámara y soy el director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio y de un Orquesta de Cuerda. Mi faceta docente en la universidad la dejé en 2018 por saturación de trabajo, y sigo llevando la dirección de orquesta, con eventos puntuales con otras formaciones, con la Orquesta Maestro Valle. Aparte de eso, mi vinculación con la composición es permanente. De hecho, a día de hoy sigo siendo el presidente de la Asociación de Apoyo Para la Promoción de la Música Culta de Canarias que es Promuscan.

¿Cuándo nace concretamente Barrios Orquestados?

Lo podemos situar el primer día que se dio una clase, el 9 de abril del 2012. Esa fue la primera acción docente que realizamos en Tamaraceite. Pero estuvimos haciendo equipo de trabajo desde septiembre de 2011, y perfilando una metodología que tuviese características muy singulares, entre ellas que la educación pudiese ser eminentemente grupal porque teníamos en la cabeza esa filosofía deportiva de la cantera del fútbol. Se me antojaba que esto se pudiera aplicar a la música a través de la creación de orquestas, que no dejan de ser equipos culturales. Y eso nos llevó a diseñar una metodología que tuvimos que estar meses preparándolo y que hubiera diferentes especialidades en el mismo entorno educativo. Que los jóvenes estuviesen juntos orquestándose de forma permanente, que no estuviesen cada uno por su parte. Que fuese una enseñanza activa y colaborativa y que la teoría fuese posterior. Y hay un elemento más que a mí me parece muy significativo, que es la implicación de las familias en el proceso de aprendizaje. Esas fueron las cuatros fases del proyecto. A veces aparece como fecha de inicio 2005 porque los primeros apuntes que hago de un posible proyecto ya había una inquietud en ese año.

El proyecto ha evolucionado de forma cada vez más positiva.

Ese crecimiento ha sido siempre muy sorpresivo. Yo me conformaba con que se materializara en un barrio, pero desde el inicio la estructura fue pensada para que fuese replicable, que fuese un elemento que si llega a funcionar cualquier otro profesional la pueda llevar a otro municipio o fuera de Canarias. Al final nos llamábamos a nosotros y se generó una marca. Nos llamaban de otros municipios, luego de otras islas, de la península, de Colombia, Argentina, Uruguay o Venezuela. Siempre tuvimos miedo de abrir algo de lo que no pudiéramos tener control. Pero abrimos también en Honduras y posteriormente en Chile. Ellos tiene su autonomía financiera, pero hay un seguimiento metodológico mensual.

Y en Honduras trabajan en una zona dominada por las maras.

Estamos en un parte muy delicada de Tegucigalpa y conlleva unos índices de violencia con varias maras. Nosotros nos sentimos protegidos, pero nos costó dar ese paso. Al final nos encontramos con un cariño increíble. Barrios Orquestados tiene, en este momento, catorce núcleos repartidos entre Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Pero además hemos estado interviniendo en el campamento de refugiados de Kara Tepe, en Lesbos. Seguimos en Tegucigalpa, Valparaíso, San Antonio y Antofagasta de Chile.

¿Cuál es sido su mayor satisfacción con este proyecto?

Podría decir que ver cómo niños logran dedicarse profesionalmente a la música, pero la mayor alegría que recibo es cuando veo a mucha gente haciendo algo junta y coordinada. Ver a mucha gente escuchándose de manera empática. Es un momento muy efímero, pero es un halo de esperanza, nos da la respuesta de que la música puede cambiar aquello a lo que nos oponemos o rebelamos.