Orden de cierre para Parrilla: los comerciantes de Triana reclaman normas "excepcionales" para proteger a los negocios históricos

Tras conocerse la orden de cierre inminente para la Dulcería Parrilla por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la asociación de empresarios de Triana lamentó la resolución municipal. "Estamos tristes", comentaba Marc Llobet, presidente de la zona comercial abierta. "Entendemos que las normas tienen que cumplirse, pero también se debería de proteger este tipo de establecimientos históricos".

El empresario planteó la necesidad de "flexibilizar" las normas actuales, adaptándolas a la realidad de este tipo de comercio, muchos de ellos centenarios, como la panadería Miguel Díaz, clausurada hace escasos tres meses por la misma razón que se procederá con Parrilla: la falta de licencia para ejercer como actividad industrial en un entrono protegido como es el barrio Triana-Vegueta.

"Triana es un ecosistema"

Llobet destacó que ejemplos como este evidencian la necesidad de regular el sector. "Debería lograrse una norma que regulara estas situaciones excepcionales". Para el comerciante, hay un aspecto importante: "que las instituciones vayan por delante de las denuncias vecinales y no al revés".

El empresario planteó la necesidad de "flexibilizar" las normas y adaptarlas a la realidad de este tipo de comercio

En el caso de la dulcería, con presencia en el barrio desde 1906, recordó que forma parte de la identidad del barrio desde hace más de un siglo. Establecimientos como este favorecen el dinamismo de la zona y actúan como una atracción más para visitantes y residentes. "Triana es mucho más que una calle comercial, es un ecosistema, en el que está desapareciendo el pequeño comercio", alertó.

Un plan especial de protección para los comerciantes

Este escenario lleva a plantear si la zona comercial se está planteando un cambio de modelo económico, pero el portavoz de los comerciantes aboga más por modificar el Plan Especial de Protección Triana-Vegueta para que no se ciña solo a la protección del patrimonio arquitectónico. "Esto ya sucede en ciudades como Barcelona donde se incluye a la actividad comercial bajo ese modelo de conservación".

En el caso del céntrico barrio de Las Palmas de Gran Canaria, Llobet recordó que hay más de 700 establecimientos comerciales, mucho de ellos, como Parrilla, de con una historia artesana y tradicional a sus espaldas. "Hay clientes que, al igual que con la panadería Miguel Díaz, vienen a Las Palmas solo para comprar en estos negocios, establecimientos que ponen en valor a Triana y que son además historia de la ciudad".

Por ello, vio complicado que para adaptarse a la normartiva y al Plan especial Vegueta-Triana, tanto Parrilla como Miguel Díaz puedan trasladar sus obradores a zonas industriales.

No todos los negocios tienen la capacidad de sacar sus hornos del barrio como lo hizo Guirlache Marc Llobet — Presidente de la zona comercial abierta de Triana

"No todos los negocios tienen la capacidad de sacar sus hornos del barrio, como sí lo hizo Guirlache en su momento, implica muchos costes para los pequeños comerciantes", recalca ante la posibilidad de que la pastelería de la calle General Bravo y la panadería de Viera y Clavijo puedan llevarlo a cabo.

Noticias relacionadas

Mesa sectorial

Marc Llobet urgió a las autoridades municipales a buscar herramientas y vías de negociación y entendimiento con los comerciantes, además de la exigencia de mayor agilidad en la tramitación de permisos. "Hay tal atasco en el Ayuntamiento que tenemos locales que llevan meses esperando para poder hacer obra y no pueden ni mover un bloque". Una espera que, a su juicio, se enreda cada vez más en la maraña burocrática municipal.