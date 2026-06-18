Rosario Marco Incandela gana el Premio de Fotografía de Las Palmas de Gran Canaria con un alegato a favor de la acogida

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hizo público este jueves 18 de junio, en el Museo Castillo de Mata, el fallo del jurado del 14.º Premio Internacional de Fotografía Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que ha concedido el primer premio al fotógrafo italiano afincado en Fuerteventura Rosario Marco Incandela por su obra Oda a Canarias, tierra de acogida.

El segundo premio ha recaído en David Martín Pinto, natural de Salamanca, por la fotografía Vínculo. El tercer galardón ha sido para la cántabra residente en Gran Canaria Teresa Serna Respuela, autora de la instantánea Niebla y sal. Los tres premios están dotados con 2.800 euros, 1.200 euros y 500 euros, respectivamente, según la categoría reconocida por el jurado.

'Oda a Canarias. Tierra de acogida' / Rosario Marco

Una exposición con 27 fotografías

La muestra, inaugurada este jueves en el Museo Castillo de Mata, reúne las tres imágenes premiadas y otras 24 fotografías seleccionadas por el jurado entre las 478 propuestas recibidas. Las obras proceden de distintas comunidades autónomas y de países como Colombia, México, Brasil, Perú, Venezuela, Portugal, El Salvador y Argentina.

La exposición podrá visitarse hasta el 15 de septiembre. El horario será de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas; los jueves, también de 17:00 a 20:00 horas; y los sábados y el primer domingo de cada mes, de 11:00 a 14:00 horas.

'Vínculo' / David Martín Pinto

Valoración del jurado

El jurado estuvo integrado por Mauricio del Pozo Morán, Sonsoles León Martín, Gerardo Lucas Ojeda Medina y Alberto Nieto Hernández. Sobre la obra ganadora, los jueces destacaron su “poderosa carga simbólica”, así como “la fuerza evocadora de su imagen” y su relación con “la identidad cromática de Canarias”.

Rosario Marco Incandela es ingeniero y fotógrafo emergente. Reside desde 2022 en Fuerteventura, donde comenzó a desarrollar su trabajo fotográfico vinculado al entorno y a su experiencia con el surf.

'Niebla y sal' / Teresa Serna Respuela

En el caso de «Vínculo», el jurado subrayó “la quietud del entorno y la introspección personal”, al entender que la imagen plantea un diálogo sobre la soledad y la contemplación del paisaje natural. Sobre «Niebla y sal», destacó su carácter atemporal y la relación entre las figuras, la brisa, la arena y el mar.

El certamen consolida así una nueva edición con participación nacional e internacional y con una exposición abierta al público en uno de los espacios culturales de referencia de Las Palmas de Gran Canaria.