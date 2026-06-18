Puertos del Estado exige la liquidación de la Fundación Puertos de Las Palmas y pone en duda la legalidad de la contratación de su gerente y varios servicios

Puertos del Estado es claro: la Fundación Puertos de Las Palmas debe liquidarse al considerar que está bloqueada por una combinación de problemas patrimoniales, económicos, jurídicos y de gestión que hacen muy difícil garantizar su continuidad. Esa es una de las conclusiones de la auditoría interna realizada por la institución estatal que incluye el cuestionamiento de la legalidad de la contratación de la gerente, Betsabé Morales, que ocupaba un cargo de confianza en el Gobierno de Canarias, y que se dio a conocer este jueves en el seno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que elevó el tono del debate hasta el punto de que algunas de las personas participantes aseguraron que "fue duro".

Según el informe, la continuidad de la fundación ya no resulta adecuada y la liquidación es la opción más razonable, después de que no acatara la orden ministerial de 2013 que instaba a que estas instituciones dejaran de ser públicas. El problema, asegura la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, es que el Estado contabiliza la inversión de 2,3 millones de euros realizada en 1997 por el Puerto para la rehabilitación de su actual sede computa como patrimonio fundacional público y para proceder a la privatización es necesario que la inversión de empresas y particulares sea superior.

Dudas sobre Betsabé Morales

Por otro lado, la auditoría pone en tela de juicio la legalidad del nombramiento de Betsabé Morales, un cargo de confianza de Coalición Canaria -el mismo partido al que representa Calzada- sin haber realizado una convocatoria pública, y apuntan hacia la posibilidad de que existan irregularidades en sus ingresos.

El conflicto abierto en torno a la fundación vinculada al ámbito portuario se convirtió este jueves en un asunto de alto voltaje político en el que el presidente y el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC) y Augusto Hidalgo (PSOE), y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias (PSOE), que pusieron sobre la mesa la posibilidad de que se esté utilizando el Puerto y entidades como su fundación al servicio de un partido político, según fuentes del consejo.

Beatriz Calzada tras el Consejo de Administración del Puerto / La Provincia

Preguntas sobre la privatización

Entre las preguntas que se plantearon a Beatriz Calzada se encuentra por qué no se ha privatizado el ente, que es el único que queda desde 2017 en el Estado y pidieron explicaciones sobre las contrataciones realizadas, el papel de los responsables políticos y la cadena de decisiones que pudo desembocar en el despido de la anterior gerente, a la que hubo que indemnizar.

Responsabilidad y posible reversión

Independientemente de los objetivos de la toma de decisiones de la Autoridad Portuaria, parte de los miembros del Consejo de Administración -no solo representantes políticos- coinciden en que las formas empleadas no han sido las más apropiadas y se preguntÓ sobre la responsabilidad que conlleva haber impulsado o avalado esta operación y si todavía es posible revertir las decisiones adoptadas sin agravar el problema jurídico.

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