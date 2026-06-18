Un restaurante, una tienda y un catering: la última resistencia frente al cierre del CC Sotavento

El centro comercial Sotavento conserva ya muy poca actividad. La Autoridad Portuaria de Las Palmas entró el pasado lunes, 15 de junio, en las zonas comunes y en los locales vacíos del inmueble, cuya posesión ha recuperado. Dentro permanecen todavía tres empresas: el restaurante Allende, la tienda de submarinismo FIFO y Canarias Óptima Profesional SL, dedicada al catering.

Los tres negocios están sujetos a procedimientos de desahucio, aunque cada expediente sigue su propio curso. En los casos de Allende y FIFO, el organismo portuario espera la autorización judicial necesaria para ejecutar el desalojo forzoso. "Siguen manteniendo la actividad aún sin tener título habilitante", en palabras de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada.

La situación de Canarias Óptima Profesional SL es distinta. Su expediente continúa por la vía administrativa y el Consejo de Administración acordó este jueves delegar en Calzada la resolución del procedimiento para evitar que se agote el plazo legal.

Tres negocios pendientes de desalojo

La actuación del 15 de junio deja bajo control de la Autoridad Portuaria las zonas comunes y todos los establecimientos que ya estaban cerrados o desocupados. La recuperación completa de Sotavento depende ahora de la salida de estos tres últimos negocios.

Calzada dio cuenta del proceso durante la reunión del Consejo de Administración. La Autoridad Portuaria no ha detallado todavía qué pretende hacer con el edificio una vez quede vacío ni ha fijado fechas para una futura intervención.

La Provincia

Más desalojos en el Muelle Deportivo

Sin salir del Muelle Deportivo, el Consejo acordó además continuar el procedimiento de desahucio administrativo de una embarcación. Según la información difundida por la Autoridad Portuaria, su titular no atendió el requerimiento previo para abandonar el amarre. Con este expediente, son ya 37 las embarcaciones afectadas por acuerdos de desahucio aprobados por el organismo portuario.

La decisión es una más en el conflicto abierto en el Muelle Deportivo por el uso de algunas embarcaciones como residencia habitual. El Consejo desestimó este jueves los recursos de cuatro propietarios contra la negativa a renovar o concederles autorización de amarre. La Autoridad Portuaria fundamenta esas resoluciones en el uso residencial de los barcos, que considera incompatible con la normativa de la dársena. Los afectados por estos procedimientos rechazan esa interpretación y sostienen que la residencia a bordo ha sido tolerada durante años, además de denunciar que las órdenes no se limitan a impedir que vivan en las embarcaciones, sino que les obligan a retirarlas del puerto.