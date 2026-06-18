Estas son las plazas de las nuevas oposiciones del Ayuntamiento Las Palmas de Gran Canaria
La oferta pública de empleo de 2026 destina 85 plazas a distintas áreas municipales, incluyendo 48 de turno libre y 37 de promoción interna
¿Busca un puesto de trabajo estable? El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria publicó este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia la Oferta Pública de Empleo (OPE) correspondiente a 2026. La convocatoria cuenta en esta ocasión con 85 plazas en distintas áreas municipales, de las que 48 son de turno libre y 37 de promoción interna. El objetivo será cubrir vacantes, reforzar la estructura municipal y atender las nuevas necesidades de los distintos servicios públicos.
Entre las plazas de turno libre, el Ayuntamiento ha sacado en la escala de la administración general seis de técnico en administración general, ocho de técnicos en gestión, nueve administrativos y dos auxiliares de administración. En la de la administración especial hay dos plazas de arquitecto, cinco economistas, tres ingenieros de industriales, dos ingenieros de caminos, un psicólogo, un abogado, tres técnicos en seguridad y emergencias y otros tres técnicos en gestión jurídica.
Director de la Banda de Música
Además, la Oferta Pública de Empleo incluye una plaza para cubrir la vacante de director de la Banda de Música, una plaza de médico y otra de ATS -ayudante técnico sanitario-. Estas plazas se ajustan a la tasa de reposición de puestos de trabajo fijadas en la normativa estatal derivadas de bajas, defunciones o con el propósito de reforzar áreas.
En cuanto a las plazas de promoción interna incluidas en la OPE, para la Policía Local hay dos para subcomisario, cuatro de inspector y otras cuatro de oficial. Hay otras dos de suboficial de Bomberos. La oferta se ve completada con 25 de administrativos. Estas plazas están destinadas a quienes formen ya parte de la plantilla municipal y quiera optar a nuevos puestos.
La oferta cuenta con plazas destinadas a personas con discapacidad con el propósito de asegurar el acceso al empleo público en condiciones de igualdad de oportunidades. La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, apuntó estos días que van a "garantizar una administración más eficiente, moderna y preparada".
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