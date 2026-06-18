SPAR Gran Canaria entrega más de 21,9 toneladas de productos al Banco de Alimentos de Las Palmas

SPAR Gran Canaria entregó más de 21,9 toneladas de productos al Banco de Alimentos de Las Palmas, una cifra que supera la donación realizada en 2025 y que se realizó gracias a la solidaridad de los clientes y la plantilla de la compañía durante la campaña Recogida de Primavera, que se realizó el primer fin de semana de junio.

Este año, la campaña solidaria se desarrolló del 5 al 7 de junio bajo el lema Con tu ayuda lo damos todo y contó con la implicación de 182 tiendas de la red distribuidas por toda la Isla.

Además, participaron 333 voluntarios, personas clave para facilitar la recogida de alimentos y promover la sensibilización entre los clientes, convirtiendo cada punto de venta en un espacio de concienciación y solidaridad que favoreció una participación más activa.

La campaña logró mantener un alto nivel de implicación gracias al compromiso y la colaboración de los equipos en tienda y del resto de departamentos implicados, que desempeñaron un papel esencial en la dinamización de la iniciativa.

Responsabilidad social corporativa

La colaboración en la Recogida de Primavera forma parte de la estrategia de responsabilidad social de SPAR Gran Canaria, una empresa comprometida con el bienestar colectivo y con la atención a las necesidades de las personas que atraviesan situaciones de emergencia social.

Al acto asistieron Ángel Medina, presidente, José López, vicepresidente, y Yubi Cisneros, directora de Responsabilidad Social Corporativa y Comunicación de SPAR Gran Canaria, junto con Pedro Llorca y Manuel Brito, representantes del Banco de Alimentos de Las Palmas.

Ángel Medina puso en valor los resultados de la campaña, que superan los de la edición anterior, subrayando “el compromiso de los clientes de SPAR Gran Canaria con los colectivos más vulnerables”.

Cuatro puntos de recogida

Por su parte, José López destacó el refuerzo impulsado por la compañía, que permitió habilitar cuatro puntos de recogida para su plantilla y poner en marcha zonas extraordinarias en la Central, así como en las Divisiones de Refrigerados y Congelados y de Frutas y Verduras en Mercalaspalmas.

El presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, Pedro Llorca, agradeció a SPAR Gran Canaria su colaboración en esta iniciativa anual, que persigue facilitar productos de primera necesidad a la población más desfavorecida.