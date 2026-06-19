Carolina Darias sobre el cierre de la Dulcería Parrilla: «Es un comercio histórico, pero tiene que atenerse a la legalidad»

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, defendió este viernes 19 de junio la actuación municipal que ha desembocado en la orden de paralización de la actividad de la Dulcería Parrilla. Darias reconoció el carácter histórico del establecimiento, abierto desde 1906 en la calle General Bravo, pero sostuvo que esa trayectoria no lo exime de cumplir la normativa.

«Entendiendo que es un comercio histórico, [pero] cualquier comercio tiene que atenerse a la legalidad vigente», afirmó la alcaldesa al ser preguntada por una resolución que ha provocado las protestas de vecinos y clientes y las críticas de comerciantes y grupos de la oposición.

Carolina Darias defiende la orden de cierre de la Dulcería Parrilla

Darias explicó que el procedimiento se inició hace años a raíz de una denuncia vecinal y que posteriormente tuvo recorrido tanto en la vía administrativa como ante los tribunales. «Los tribunales de justicia no han dado la razón, en este caso, a los propietarios», incidió.

El expediente se remonta a 2021, cuando el Ayuntamiento ordenó por primera vez el cese de la actividad desarrollada en uno de los dos locales vinculados a la dulcería. Después de que los recursos municipales fueran rechazados, el asunto llegó a la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria desestimó el recurso de la empresa en febrero de 2024 y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó posteriormente esa decisión. El asunto llegó hasta el Tribunal Supremo, que inadmitió en octubre de 2025 el recurso de casación presentado por la propiedad.

Por qué el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ordena el cese de la actividad

La resolución municipal ordena paralizar la actividad desarrollada en los dos locales de la dulcería y concede dos días para el cese voluntario una vez que sea notificada. En caso de incumplimiento, prevé el precinto por parte de la Policía Local.

En uno de los espacios se encuentra la tienda de venta de productos de panadería y pastelería. El segundo figuraba como un local sin uso y había sido presentado por la empresa como almacén o espacio auxiliar.

Sin embargo, las inspecciones municipales concluyeron que funcionaba como obrador y que carecía del título habilitante necesario para desarrollar esa actividad industrial, considerada además incompatible con el planeamiento del entorno protegido de Vegueta-Triana.

Darias remite a los técnicos una posible solución para la dulcería

«Como administraciones públicas nos regimos por el derecho», afirmó Darias. La alcaldesa añadió que, una vez presentada la denuncia, el Ayuntamiento realizó las inspecciones y emitió los informes correspondientes.

«Lamentablemente, hay que atender a lo que digan los técnicos, porque no podemos obviar que para ejercer cualquier actividad, en este caso industrial, tiene que tener título habilitante, y no lo tiene», manifestó.

La propietaria de la dulcería, Elena Parrilla, aseguró esta semana que el negocio está intentando corregir las deficiencias detectadas y que sus ingenieros mantienen contacto con los técnicos municipales. También sostuvo que ya existe un acuerdo para buscar una solución y cuestionó que se haya dictado la orden mientras se desarrollan esos trabajos.

La actividad industrial no puede continuar en el local de Triana

Darias no descartó que pueda corregirse alguna de las deficiencias, aunque dejó esa posibilidad en manos de los servicios técnicos. «Si es subsanable, pues lo dirán los técnicos y así sea», declaró.

No obstante, añadió que debe quedar claro que «la actividad industrial ahí no puede desarrollarse».

La orden municipal ha provocado una concentración de vecinos y clientes a las puertas de la dulcería y ha llevado a la asociación de comerciantes de Triana a reclamar medidas específicas para proteger los negocios históricos.

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El Partido Popular también ha pedido al Ayuntamiento asesoramiento técnico y jurídico para ayudar a estos establecimientos a adaptarse a la normativa cuando exista margen para ello.