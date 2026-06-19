Dácil González: «Me gusta abrir los límites del cuerpo con la danza»

¿En qué proyectos se encuentra trabajando en este momento?

Estoy preparando una gira. El año pasado fue de más producciones y este año es de gira. Trabajo como bailarina con la compañía de Daniel Abreu haciendo Selva, que es una pieza de calle con la que estaremos en el Temudas en septiembre. También hago una colaboración como coreógrafa y bailarina llamada A ojo con Carmen Fumero para la Red Acieloabierto.

¿Cuáles son los momentos más importantes de su amplia carrera profesional?

Al final son todos. Cuando me dieron el Premio Nacional de Danza no me lo esperaba. Estás trabajando día a día, pero la danza es una profesión que requiere mucho sacrificio y mucho trabajo y no te das cuenta de la repercusión que vas teniendo. Me sorprendió mucho que me dieran el Premio Nacional porque tampoco tenía el perfil habitual de ese tipo de galardones. Para mí fue la sensación de que se premiaba a todas las personas que estábamos metidas en los estudios cada día. Y que todo lo que he podido hacer durante mi carrera ha determinado todo lo que se ha desencadenado después.

También ha hecho numerosos proyectos audiovisuales.

He tenido la oportunidad de hacer aún más proyectos en estos últimos años, aunque se destacan El otro lado de la cama y Pasos de baile. He tenido experiencias en videodanza, siempre como intérprete, y proyectos audiovisuales como Bailando Canarias, un proyecto de visibilización de la danza en Canarias, y Arraigo: Danza y Patrimonio, este último enmarcado dentro del proyecto Identitaria Canarias impulsado por el ICDC.

¿Dónde ha desarrollado la mayor parte de su carrera?

Más bien fuera. Tengo vínculos con Canarias y desde hace algunos años, sobre todo cuando empecé a trabajar con Daniel Abreu, había mucha vinculación con Canarias. Pero en estos últimos años he tenido la posibilidad de trabajar con un proyecto de Daniel Abreu con Mestisay y Olga Cerpa llamado Canarii. La vinculación con Canarias la tengo y mi trabajo de gestión también va un poco vinculado a ese orgullo de considerar que en el Archipiélago hay unos profesionales de la danza fantásticos y maravillosos, con un talento que destaca mucho a donde van. Y lo que yo intento poner en valor por mi parte es que cuidemos todo ese talento desde las islas y lo potenciemos, ya que se pueda establecer más apoyo institucional para que eso pueda seguir creciendo.

¿Cómo definiría su tipo de danza?

Como danza contemporánea, una mezcla de teatro físico y elementos teatrales. El terreno de la danza contemporánea es muy amplio y versátil.

¿Tiene referentes que la hayan marcado profesionalmente?

Cuando empiezas siempre hay muchas compañías de referencia en las que mirarte. Tipos de movimientos que te encantaría hacer. Los referentes siempre suelen ser compañías que estaban liderando la danza contemporánea en los noventa. Pero no quiero decir nombres para no dejarme ninguna detrás. Esta profesión es muy dura y tienes que tener siempre muy claro lo que quieres y luchar por ello hasta el final.

¿Incluye toques innovadores en su danza?

Lo que intentamos siempre, dentro del lenguaje contemporáneo, y del lenguaje del cuerpo, es investigar nuevas maneras de movernos. Quizás no es tan novedoso de cara a la danza, quizás no estamos creando nada nuevo. Simplemente me gusta abrir los límites del cuerpo de uno mismo, ver hasta donde llegas, qué puedes hacer, qué calidades. Y por eso al final se trata más de una búsqueda de cualidades, y ponerte como en distintas situaciones para poder descubrir nuevas maneras de bailar. Que igual no es tan novedoso para fuera, pero sí como trabajo en uno mismo, más introspectivo.

¿Qué opina de investigaciones tan experimentales como las de Sol Picó?

Ella era uno de los referentes cuando yo era estudiante. El trabajo de su compañía era uno de los sitios donde aprender e inspirarse. Es gente que te abre mucho la mente y te enseña como caminar según tus intereses y lo que te gusta. Cuando empecé había un número de coreógrafos bastante importantes que estaban apostando por la danza, la investigación y era fantástico observarlos..

¿Qué supone esta distinción para usted?

Es algo que agradezco y que me hace muchísima ilusión. Nunca espero ningún premio, pero que me haya llegado ahora me hace ilusión, sobre todo porque sea de mi ciudad, es un orgullo añadido.