Desalojo en Las Palmas de Gran Canaria: el Ayuntamiento recupera el colegio de El Fondillo

El barrio de El Fondillo ha recuperado el colegio Camilo José Cela. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria efectuó este viernes el desalojo de dichas instalación. El local estaba siendo ocupado desde 2018 por el pastor evangélico Rafael Hernández, está siendo investigado por la fiscalía por un posible delito de trata de personas con fines de explotación laboral por emplear a menores atendidos en la asociación Oportunidades de Vida, que lleva su hija.

Con puntualidad, a las 10 de la mañana llegaron hasta la calle Camilo José Cela, en El Fondillo, una patrulla de la Policía Local, funcionarios de la Dirección General de Patrimonio del Ayuntamiento y personal del Servicio Municipal de Limpieza. Tras forzar los candados, lograron acceder al edificio, tan solo con la espectación de varias vecinas, "el barrio está muy contento ahora". La asociación lleva tiempo reclamando el uso de las instalaciones para uso comunitario y participativo.

El desalojo se produjo de manera pacífica. Oportunidades de Vida entregó las llaves el día anterior al Ayuntamiento capitalino y durante las últimas semanas "estuvieron sacando cosas del interior", apuntaron Margarita Benítez y Mari Carmen Afonso, de la asociación de vecinos. No obstante, fue necesario sacar del interior enseres varios: mesas y sillas de colegio, dos camas, colchones, una estantería metálica, maderas y otros elementos.

Desalojo del colegio de El Fondillo, en Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

Clases de apoyo al equipo de fútbol

Basándose en una primera inspección, el inmueble se encuentra en buen estado aparente. Hernández, quien ha recibido numerosas subvenciones por parte de distintas distintas administraciones, consiguió un permiso en 2018 para utilizar el colegio, inaugurado por el propio premio Nobel de Literatura en 1984. El Gobierno de Canarias autorizó usar las instalaciones para impartir clases de apoyo al equipo de fútbol que tutela, además de un coro y obra social. Pero el pastor se excedió en sus competencias.

La Dirección General de Infancia y Familia desalojó en agosto de 2024 a los 120 menores migrantes que residían en el interior del centro. Esta orden llegó poco después de que Hernández fuera acusado de trata y explotación laboral. Según han relatado menores migrantes, el que presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) les obligaba a trabajar jornadas completas y que les pagaban 25 euros por cada día de trabajo.