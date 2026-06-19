La investigación de la ULPGC pasa del laboratorio al acuario Poema del Mar con una feria científica que acerca los proyectos científicos a la ciudadanía grancanaria

Los exteriores del acuario Poema del Mar de Las Palmas de Gran Canaria se convirtieron este viernes en un laboratorio universitario por un día. Bajo el lema Cientifícate con la ULPGC: la investigación sale a la calle, la universidad grancanaria organizó una jornada en la que doce facultades han montado una serie de puestos en los que han mostrado a la ciudadanía algunos de los proyectos en los que han estado trabajando. En el interior del recinto oceanográfico, la sala Deep Sea albergó un programa con charlas divulgativas breves y abiertas al diálogo.

La feria convirtió el exterior del acuario en un laboratorio al aire libre repleto de talleres, juegos, demostraciones y experiencias científicas de acceso libre, en las que los ciudadanos pudieron descubrir cómo se investiga en materias como los residuos textiles, la química cotidiana, la percepción del color, el lenguaje no verbal o la expresión de emociones, entre otros.

Una mujer participa en uno de los puestos de la feria científica. / J.PEREZ CURBELO

Uno de los estands que más presencia juvenil aglutinó estuvo centrado en la creación de pigmentos a través de elementos naturales, fundamentalmente de cocina, a partir de los cuales se realizó un taller de pintura. Organizado por el Área de Didáctica de la Expresión Plástica de la Facultad de Ciencias de la Educación, los asistentes pudieron pintar sobre un lienzo utilizando colores obtenidos a partir de, por ejemplo, perejil o remolacha, utilizando papas sancochadas para fijar los colorantes. Javier Luri, uno de los coordinadores del puesto, explicó que "el almidón que sale de la papa tras sancocharlas se puede mezclar con cualquier otro pigmento extraído de perejil o remolacha triturada y se consigue una pintura densa con gran capacidad de solidificar".

El estand de creación de pigmentos a partir de elementos naturales. / J.PEREZ CURBELO

El bienestar animal también estuvo presente en la feria científica. El puesto de la Facultad de Veterinaria ese enfocó en la divulgación de conocimiento sobre primeros auxilios para las mascotas. La veterinaria Raquel Rodríguez contó que el objetivo del puesto que las personas sepan como reaccionar ante situaciones cotidianas, como el procedimiento de actuación ante una herida, la lectura de microchip ante una situación de abandono o qué se debe hacer ante un golpe de calor de una mascota. "Si el tutor del animal reacciona de forma adecuada en casa, con cuestiones básicas como un vendaje o cómo bajar la temperatura ante un golpe de calor, frecuentes en verano, pueden llegar lo más estables posibles al veterinario y que la situación sea mejor", asegura Rodríguez.

Una niña participa en un experimento de química básico en la feria científica. / J.PEREZ CURBELO

Aythami Morales, de la Facultad de Matemáticas, coordina un puesto pensado para alertar al ciudadano de a pie de los peligros de los deepfakes, imágenes y videos creados con inteligencia artificial en los que se sustituye el rostro de una persona por otro. A través de una pantalla con una cámara, los asistentes pueden vivir en primera mano cómo su rostro es intercambiado en tiempo real por el del actor estadounidense Jared Leto. "Es algo importante a tener en cuenta a la hora de interactuar en internet con personas que no conocemos. No hay que tener miedo y pensar que todo el mundo va a ser un deepfake, pero sí hay que tener el conocimiento para identificarlo y, como mínimo, ser capaz de distinguirlo", asevera el matemático.

El puesto de divulgación sobre el peligro de los 'deepfakes' en la feria científica. / J.PEREZ CURBELO

Mareas de conocimiento fue el lema de un programa conferencial que se desarrolló en el interior del acuario, pensado para que los asistentes se sumerjan en cuatro temas de actualidad reciente: la presencia de mercurio y otros contaminantes en el pescado, el papel del océano frente al cambio climático, los secretos de Canarias durante la Segunda Guerra Mundial y la inteligencia artificial explicada para todos los públicos a partir de una cuestión: ¿puede una tostadora aprender?. Con esto, finalizó una jornada en la que cualquier interesado pudo experimentar la investigación que se desarrolla en la universidad pública de su tierra.