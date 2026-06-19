Las Palmas de Gran Canaria continúa el diálogo con Limpieza ante las dos próximas jornadas de huelga

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y los representantes de los trabajadores del Servicio Municipal de Limpieza mantuvieron este viernes una reunión para abordar la situación tras el preaviso de huelga presentado por los comités de empresa.

El encuentro estuvo encabezado por el concejal de Higiene Urbana, Héctor Alemán, acompañado por el gerente del servicio, Antonio Marcelino Santana, y forma parte del proceso de diálogo iniciado sobre el futuro modelo de gestión de la limpieza municipal.

El concejal destacó que siguen en conversación en lo concerniente "a la forma jurídica más eficiente para el servicio” y añadió que el gobierno local seguirá manteniendo encuentros con la plantilla. “Estaremos dispuestos a sentarnos con los trabajadores y trabajadoras todas las veces que sean necesarias para esclarecer dudas y dar certidumbre a todo el personal”, afirmó.

Servicios mínimos ante las jornadas de huelga

Ambas partes volverán a reunirse en los próximos días para avanzar en la definición de los servicios mínimos de las jornadas de huelga convocadas para el 26 de junio y el 31 de julio. Desde el Ayuntamiento aseguraron que el objetivo es alcanzar una propuesta consensuada antes de esas fechas.

El preaviso de huelga se produce en paralelo al proceso municipal para definir el futuro del servicio después de que el Pleno acordara estudiar cuál es la fórmula de gestión directa más eficiente y sostenible para el área.

El Ayuntamiento ha trasladado recientemente a los trabajadores un documento informativo con las principales conclusiones de los informes elaborados durante el procedimiento. Según ese documento, la fórmula de sociedad mercantil de capital íntegramente municipal se considera la opción más adecuada para organizar el servicio.

Sostienen que ese modelo permitiría mejorar la capacidad de planificación, agilizar procedimientos administrativos y reforzar la respuesta ante las necesidades de limpieza de la ciudad. El estudio, según la información trasladada por el Ayuntamiento, se ha centrado exclusivamente en fórmulas de gestión directa previstas por la legislación, por lo que quedan descartadas las alternativas de gestión indirecta.

Carácter público y continuidad laboral

El gobierno municipal defiende que la propuesta mantiene el carácter público del servicio y refuerza los mecanismos de gestión municipal. El planteamiento contempla además el mantenimiento del empleo público y la subrogación de todos los derechos y obligaciones del actual Servicio Municipal de Limpieza.

Esta continuidad afectaría tanto a la plantilla como a las condiciones laborales vinculadas al servicio. El Ayuntamiento ha abierto también un plazo para que los trabajadores puedan presentar alegaciones y propuestas al documento, con el fin de incorporar aportaciones durante la tramitación del proceso.