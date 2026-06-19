Las Palmas de Gran Canaria cumple la sentencia y nombra a Carlos Saavedra Brichis jefe de la Policía Local

Carlos Saavedra Brichis ha sido nombrado este viernes como jefe de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento de la capital da así cumplimiento a la decisión dictada la semana pasada por el juez Ángel Teba García de reincorporar al comisario principal en su puesto, del que fue destituido en 2019. Saavedra Brichis entra así en sustitución de la que fue su sucesora, Carmen Delia Martín Mederos, quien dimitió de su cargo el pasado cinco de mayo.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria resalta en un comunicado de prensa remitido este viernes que da así cumplimiento a lo dispuesto por el Contencioso-administrativo. El juez ordenó en un auto la reincorporación de Brichis a su puesto en cumplimiento de la sentencia dictada en diciembre de 2024. Dicha resolución daba por anulado el cese al entender que no existía ninguna prueba de los argumentos que dio el Consistorio para distituirlo de su puesto en 2019.

"Pérdida de confianza"

Brichis entró como jefe de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria en 2016. Desempeñó el cargo hasta el verano de 2019, cuando el entonces alcalde, Augusto Hidalgo, alegó "pérdida de confianza". Brichis fue acusado entonces de "deslealtad" por parte del Ayuntamiento y de querer tumbar eventos públicos masivos tras negarse a firmar el informe de seguridad de la cabalgata de los carnavales de 2019, alegando que había "graves irregularidades" en el documento.

De esta manera, la Policía Local de la capital dejará de estar descabezada. Martín Mederos, quien fue nombrada jefa del cuerpo en noviembre de 2019, presentó su dimisión a principios de mayo, apenas unos días después de llevar a los tribunales la instrucción horaria de la plantilla. Llevó así al Contencioso-administrativo un acuerdo alcanzado entre las concejalías de Seguridad y de Recursos Humanos y la representación sindical de los trabajadores.