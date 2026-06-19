Las Palmas de Gran Canaria deberá pagar más de medio millón de euros a la Sgae por derechos de autor de eventos culturales

La Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria deberá pagar 508.025,08 euros a la Sociedad General de Autores y Editores por los derechos de autor generados en actos culturales y festivos celebrados entre 2016 y 2022. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha estimado el recurso de apelación presentado por la Sgae y revoca la sentencia del juzgado mercantil, que había limitado la condena a 162.454,96 euros.

La resolución modifica de forma sustancial el alcance económico del fallo inicial. La Audiencia da por buena la totalidad de la reclamación formulada por la entidad de gestión y rechaza los dos motivos que habían reducido la cuantía en primera instancia: la falta de responsabilidad de la sociedad municipal en parte de los eventos y la prescripción de una parte de las cantidades reclamadas.

La condena pasa de 162.000 a 508.000 euros

El pleito se refiere al uso de obras musicales del repertorio gestionado por la Sgae en una amplia relación de actividades públicas celebradas en la capital grancanaria. La reclamación incluye el Carnaval, Musicando, Temudas Fest, Womad, el Festival Internacional de Cine, las Fiestas Fundacionales, los actos de Navidad y Reyes, el Día de Canarias, las fiestas de San Juan y San Lorenzo, Distrito Cultura, Cine + Food, Efecto Cinema, LPA Motown, Good Night Triana y distintas actividades desarrolladas en el Palacete Rodríguez Quegles, entre otros programas.

La sentencia de primera instancia declaró que Promoción de la Ciudad había utilizado obras del repertorio gestionado por la Sgae y la condenó al pago de 162.454,96 euros. El juzgado mercantil limitó entonces la cantidad al considerar, por un lado, que no estaba acreditada la intervención de la sociedad en todos los eventos reclamados y, por otro, que una parte de la deuda había prescrito.

La Audiencia Provincial corrige ahora ambos criterios. La Sala fija la cantidad debida en 508.025,08 euros, el importe reclamado por la Sgae, y condena también a la sociedad municipal al pago de las costas de la primera instancia.

La Audiencia atribuye a Promoción la organización de los eventos

Uno de los puntos centrales del procedimiento era determinar si Promoción de la Ciudad debía responder por todos los actos incluidos en la demanda. La empresa municipal sostuvo que varios de ellos habían sido organizados directamente por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el Cabildo de Gran Canaria o por otras entidades, y no por la sociedad pública.

La Audiencia rechaza ese planteamiento. Los magistrados consideran acreditada la intervención de Promoción de la Ciudad en la organización o promoción de todos los eventos que sirven de base a la reclamación económica.

La Sala se apoya en los estatutos de la sociedad, que atribuyen a la entidad la promoción de la ciudad mediante la producción, gestión y difusión de actividades culturales, turísticas y de Carnaval. También examina las memorias presupuestarias de distintos ejercicios, en las que aparecen programas que la empresa había intentado excluir de su responsabilidad en el pleito, como las Fiestas Fundacionales, los actos de Navidad, Womad, Distrito Cultura, el Festival de Jazz o Across Hip-Hop.

El tribunal tampoco considera suficiente la ausencia del nombre de la Sociedad de Promoción en determinados carteles, programas o noticias. La sentencia razona que el hecho de que aparezca únicamente la imagen institucional del Ayuntamiento no descarta por sí solo la intervención de la empresa pública, especialmente cuando otros documentos del procedimiento acreditan su participación en la gestión o financiación de los eventos.

La deuda no había prescrito, según la sentencia

El segundo punto que altera el resultado del procedimiento inicial es la prescripción. El juzgado mercantil había descontado 89.749,04 euros al entender que esa parte de la deuda ya no podía reclamarse. La Audiencia llega a la conclusión contraria.

La sentencia considera acreditado que la Sgae mantuvo comunicaciones y reclamaciones extrajudiciales con Promoción de la Ciudad desde al menos 2018 para concretar la liquidación, reclamar información y exigir el abono de facturas pendientes. Para la Sala, esas actuaciones fueron suficientes para interrumpir el plazo de prescripción.

Los magistrados recuerdan que la jurisprudencia no exige una fórmula concreta para que una reclamación extrajudicial produzca ese efecto. Basta con que el acreedor manifieste de forma inequívoca su voluntad de reclamar el pago. Con ese criterio, la Audiencia rechaza la prescripción parcial apreciada en primera instancia y reconoce la totalidad de la cantidad solicitada por la Sgae.

La resolución establece que los intereses procesales se aplicarán desde la sentencia inicial sobre los 162.454,96 euros reconocidos entonces y, respecto al importe total fijado ahora, desde la fecha de la sentencia de apelación.

El fallo fue dictado el 10 de junio de 2026 y estima el recurso presentado por la Sgae contra la resolución de la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria.