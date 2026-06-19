Las Palmas de Gran Canaria aspira a aumentar un 205% la inversión en cultura por habitante para 2037

El acceso a la cultura en igualdad de condiciones entra en el debate. Las Palmas de Gran Canaria impulsa su primer Plan Estratégico de Derechos Culturales, enmarcado en el periodo 2027-2037, con el objetivo de garantizar que toda la ciudadanía esté integrada en el relato cultural. El documento, presentado este viernes en el Museo Castillo de Mata, se erige como la piedra angular de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031: no está concebido como un mero programa, sino como una herramienta para proteger los derechos culturales y la participación ciudadana desde las políticas públicas a través de un diagnóstico de las desigualdades persistentes.

El Plan Estratégico se fundamenta sobre siete principios básicos que incluyen derechos culturales, equilibrio territorial, profesionalización, sostenibilidad, diversidad, cooperación atlántica e innovación. Una de las aspiraciones que proyecta de cara a 2037 es aumentar en un 205% el presupuesto por habitante dedicado a la cultura, pasando de los 79 euros que se destinaron en 2025 a un total de 162 euros.

Una inversión en torno al 6%

Tal y como explicó el coordinador del plan, José Moya, este incremento sigue la trayectoria que ya se viene anunciando desde 2021, año en que se destinaban 50 euros por habitante. La clave, matizó, está en mantener la inversión en torno al 6% respecto al cómputo de los presupuestos municipales. En cualquier caso, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, apuntó que esas cifras son "optimistas" y que en todo caso dependerán de cómo evolucionen las cuentas.

Paralelamente se ha realizado un análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que presenta el ecosistema cultural en la capital grancanaria. Entre los principales retos figura un cambio en la relación de los agentes que integran el panorama, de modo que no solo sumen iniciativas, sino que interactúen hasta generar una red cooperativa con vistas a internacionalizarse.

La ciudad cuenta con 23 equipamientos culturales, la mayoría concentrados en Vegueta, Triana, Santa Catalina y Guanarteme

Algunos de los elementos clave en esta ecuación son los 23 equipamientos culturales que hay actualmente en la ciudad, la mayoría de los cuales se concentran en las zonas de Vegueta, Triana, Santa Catalina y Guanarteme, por lo que otras zonas del municipio están descompensadas. Ese es uno de los aspectos que deben contemplarse en la estrategia para garantizar un reparto equitativo por los distintos barrios, haciendo hincapié en el impulso de la creación artística para que más personas puedan dedicarse profesionalmente al sector.

Otra de las perspectivas a tener en cuenta es la sostenibilidad, que fija la mirada en que las futuras generaciones no vean limitadas sus oportunidades. De este modo, el modelo que está sobre la mesa no quiere reducirse a potenciar la interseccionalidad de la cultura en el presente, sino que se mantenga de forma prolongada en el tiempo.

Calendario y plan de gobernanza

Para llevar estos conceptos a la práctica, el Plan Estratégico incorpora un calendario –cuyo eje vertebral es el año 2031– y una gobernanza compartida. En palabras de José Moya, este es el modelo que puede "garantizar que la lógica de mercado y los derechos a la cultura no se confronten", sino que "unan fuerzas para resolver retos complejos".

Asimismo, insistió en que se debe visualizar la cultura no como un gasto, sino como una inversión pública y social con la capacidad de generar valor y efectos duraderos en la sociedad donde se enclava, también creando nuevas capacidades.

El plan pone el foco en la cultura como "un derecho y no solo una oportunidad", además de una inversión para crear valor

Darias destacó que este plan forma parte de los aprendizajes que ha incorporado la ciudad a partir de su experiencia como candidata a Capital Europea de la Cultura, pero que, sea seleccionada o no, su legado perdurará. Por su parte, la alcaldesa añadió que la visión primordial que incorpora este nuevo proyecto es el reconocimiento de la cultura como "un derecho y no solo una oportunidad". Para ello, busca "atender a los públicos diversos y activar espacios de participación", además de "impulsar la creación contemporánea".

En esa línea, el concejal de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, señaló que este plan marca "un antes y un después en la vida cultural de Las Palmas de Gran Canaria" con el foco en proteger la diversidad cultural y fortalecer la educación artística. Tras la elaboración del documento, los próximos pasos a seguir incluyen un proceso abierto de participación ciudadana, la convocatoria del Consejo Sectorial de Cultura y la aprobación en la Junta de Gobierno y el Pleno municipal.