Una profesora inventa un 'escape room' para redescubrir el legado canario: "No es lo mismo estudiarlo que sentirlo"

Cinco niños se apresuran entusiasmados hacia el Aula 2 del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) José Pérez y Pérez, en Las Palmas de Gran Canaria. Tras dudar unos instantes y tratar de escuchar algún ruido apoyados en la puerta, cruzan el umbral. Dahelire, Aythami Ángel, Elías y Mateo no dan crédito a lo que están viendo.

Ante ellos se alza la entrada a la casa del mismísimo Bentejuí, líder de la última resistencia frente a la conquista europea de Gran Canaria. Tras acariciar al baifo que vigila el portón y encontrar el magodo secreto, consiguen acceder al interior de la vivienda: una auténtica cueva aborigen.

Allí les espera toda una serie de acertijos, puzles y rompecabezas relacionados con sus antepasados. "¡Es allí, en el fuego!", señala uno de ellos. El grupo se acerca a la hoguera y descubre que sobre ella se esconde una trampilla. Al activarla, se desvela otro compartimento: la guarida secreta de Bentejuí.

En el habitáculo se encuentra un maletín, que se abre al introducir un código muy concreto: 1483, la fecha de su muerte. La emoción se refleja los rostros de los alumnos, que después de meses de trabajo han logrado su ansiado objetivo: hallar pintadera dorada y salvarla de las garras del malvado Bartolomeo de Béthencourt, quien quiere trasladarla al museo del Prado, en Madrid.

Elías, Aythami, Mateo, Ángel, Bárbara y Dahelire en el escape room 'Los tesoros de nuestra historia' / LP/DLP

Regreso al pasado

Este viaje al pasado ha sido gracias a Bárbara García, coordinadora del proyecto 'Los tesoros de nuestra historia'. La iniciativa, que busca acercar a los más jóvenes al patrimonio canario, culmina tras meses de estudio de las tradiciones aborígenes, con un espectacular escape room, cuidadosamente ambientado tanto a nivel visual como sonoro.

Con ingenio, creatividad y muchas horas de trabajo, la profesora logró abrir un portal a la Gran Canaria prehispánica, permitiendo a sus alumnos adentrarse en el universo de los antiguos canarios y vivir la historia en primera persona.

"Todo lo que hemos aprendido estos meses se ha vuelto realidad, no es lo mismo estudiarlo que sentirlo. Ha sido mucho trabajo pero ha merecido la pena, esta experiencia no la van a olvidar, han comprendido la historia", cuenta satisfecha la profesora. "No lo han vivido desde un libro de texto, sino en sus propias carnes".

Durante los meses de abril, mayo y junio, los estudiantes del CEIP José Pérez y Pérez han estado aprendiendo sobre los primeros pobladores del Archipiélago hasta llegar el momento de la conquista, consiguiendo con sus aprendizajes, las diferentes piezas para construir la brújula que les otorgó la Organización Para la Protección del Patrimonio Canario (OPPC), una comisión ficticia que pedía ayuda a los niños para salvaguardar la pintadera dorada.

García asegura que nos encontramos en un momento en el que urge fomentar este tipo de conocimientos para que los más pequeños aprendan sobre sus orígenes.

"Ahora mismo es importantísimo reconcetar con el pasado canario. Estamos delante de una generación que se pasa el día delante de una pantalla y expuestos a las redes sociales. Nos estamos olvidando de dónde venimos", asevera. "No tiene sentido que conozcan cosas de París y no conozcan cosas de las Islas. Somos ocho piedras en medio del Atlántico. Tienen que saber el por qué". De la misma manera, explica que el proyecto también le ha servido a ella misma para descubrir cosas que desconocía. "Hasta yo he aprendido muchísimo y me he vuelto una experta. Nunca me había metido tanto en la historia de Canarias", cuenta.

Pensamiento divergente

Este tipo de iniciativas, no solo fomentan la cultura canaria, tal y cómo lo explica la maestra. También ayudan a desarrollar otro tipo de habilidades como el trabajo en equipo o el pensamiento divergente. "Hay que pensar para poder sacar las pruebas, no son tan fáciles como parecen. Hay que darle la vuelta y ver las cosas desde otro punto de vista", explica.

Además, el escape room ha despertado la curiosidad de los alumnos por seguir profundizando en la historia de la Isla. Tras la actividad, muchos han mostrado interés por visitar algunos de los principales enclaves arqueológicos de Gran Canaria, como la Cueva Pintada o el lugar donde, según la tradición, Bentejuí puso fin a su vida durante los últimos episodios de la conquista: la fortaleza de Ansite.

Cuando la última prueba queda resuelta y la pintadera dorada está a salvo, termina el juego, pero no el viaje. Los alumnos abandonan la cueva de Bentejuí con mucho más que una misión cumplida: se llevan una nueva mirada sobre la historia de Canarias, el orgullo de conocer mejor sus raíces y la certeza de que el pasado sigue teniendo mucho que contar. Porque hay lecciones que no se memorizan: se viven.