El Puerto de Las Palmas convierte el Muelle Sanapú en un set de radio para acercar el recinto a la ciudadanía

El incremento del tráfico marítimo, el barco de energía, la falta de personas en el sector portuario o el estado de la Fundación Puertos de Las Palmas fueron algunos de los temas que se abordaron este jueves en una peculiar jornada celebrada en el Muelle Sanapú del Puerto de Las Palmas.

Este espacio que con frecuencia alberga ferias de empleo o de economía azul, se convirtió ayer en estudios radiofónicos gracias a Enclave Puerto, una iniciativa que pretende acercar este recinto de Las Palmas de Gran Canaria a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, especialmente aquellos que de forma habitual no realizan una cobertura diaria de la actividad portuaria.

Voces del sector portuario

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, la gerente de la Fundación, Betsabé Morales, el presidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport), José Socas -que también habló en nombre de Sepcan-, un representante de la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Las Palmas, Manuel Vidal, el consejero de Zamakona Guillermo Ramos, el vicepresidente del Clúster Marítimo de Canarias, José Joaquín Hernández, el jefe de operaciones de Global Ports, Dan García y el presidente de lo estibadores, Maximiliano Díaz, repasaron ante los micrófonos el presente y futuro del Puerto de Las Palmas, cada uno desde su perspectiva, analizando los retos que hay que superar.

Competencia, sostenibilidad y mano de obra

Beatriz Calzada durante la entrevista en Onda Cero. / Andrés Cruz

En ese sentido, el desarrollo de los puertos del norte de África, las tasas medioambientales impuestas por Europa y el efecto negativo que ya se nota en La Luz con el desvío de barcos a otras costas, el incremento del tráfico de contenedores, las políticas de sostenibilidad o la falta de mano de obra, fueron algunos de los temas sobre los que se profundizó. También se abordó la transformación que está experimentando el Puerto con obras tan importantes como la ampliación y reorganización de las líneas de atraque o el impulso del sector de cruceros y la próxima celebración de la Seatrade Cruise Trade.

Siete emisoras en el Muelle Sanapú

Los representantes polítícos y empresariales pasaban de un set a otro de las siete emisoras de radio que participaron en esta peculiar jornada que contó también con la participación de técnicos portuarios como Antonia Bordón (jefa de Infraestructura), Antonio Castellano (Operaciones Marítimas), Ricardo Martín (agente de la Policía Portuaria) y Vicente Belloch (jefe de Mantenimiento y responsable de la electrificación de los muelles).

Contar el Puerto desde dentro

Con esta iniciativa, destacó Beatriz Calzada, se ha querido "dar la oportunidad a quienes cuentan la actualidad de conocer y narrar desde dentro la realidad portuaria" y dejar de escuchar "que el puerto vive de espaldas a la ciudadanía".

El Puerto como motor económico y social

En eso coincidieron el resto de participantes. La gerente de la Fundación Puertos explicó que esta actividad cumple el objetivo de la entidad "de que se conozca el Puerto como motor económico y social de nuestra ciudades, de nuestra historia, y acercarlo a toda la ciudadanía". Así, durante la mañana "todos los profesionales que hacen puerto cada día han podido contar de primera mano la actividad portuaria, el futuro de La Luz y las estrategias que se están marcando en diferentes sectores".