Más de 600 personas reclaman en el barrio de Schamann de Las Palmas de Gran Canaria una vivienda digna

Más de 600 personas se han manifestado este sábado por las calles de la zona de Schamann de Las Palmas de Gran Canaria, según la cifra facilitada por los convocantes de la protesta organizada por el colectivo Derecho al Techo para exigir una vivienda digna y la defensa de los barrios.

Como ha explicado en nombre de Derecho al Techo, Sofía Olivares, a esta movilización que ha recorrido las calles de un barrio obrero que sufre de la gentrificación y el aumento de los precios de la vivienda se han unido colectivos de otras zonas de la ciudad como Guanarteme Se Mueve o Tamaranae, entre otros.

"La vivienda nos cuesta la vida", ha denunciado esta movilización social que busca "reivindicar el derecho a una vivienda digna y reclamar a las administraciones públicas que pongan unas soluciones valientes y eficaces a la crisis habitacional" que se está viviendo.

Manifestación en el barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, por una vivienda digna / Quique Curbelo / EFE

Familias "desprotegidas"

A la asociación Derecho al Techo "llegan casos, que definitivamente no son todos los que ocurren, que obligan a actualizar todos los días la lista de asesorías jurídicas con un desahucio nuevo", ha remarcado Olivares.

Se trata de "familias con personas con discapacidad, con niños menores, con recursos económicos bastante inferiores a la posibilidades del mercado de hoy en día", así como de "personas en situación irregular que están siendo víctimas de estafa por parte de propietarios", ha apuntado.

Estas personas "están desprotegidas" porque "las administraciones públicas no están poniendo soluciones suficientes ni eficientes", sin darles acceso "a la ayuda pertinente y ni siquiera se les ofrece en muchas ocasiones asesoría jurídica gratuita", ha lamentado.

Problemas para los jóvenes

Sandra Navarro, que ha asistido a la protesta, ha llamado a los jóvenes a movilizarse porque "nos vemos en la situación de tener que compartir casa teniendo 29, 30, 35 años y sin poder tener otra alternativa", por lo que ha pedido colaboración para "organizarnos, compartir y que sepan que no estamos solos".

En su caso, ha dicho que es investigadora en la Universidad de Las Palmas, tiene trabajo pero quisiera vivir sola no puede porque "el precio medio en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria supera los 1.000 euros de renta de alquiler", más "un aval o te exigen que sean dos pagadores".

Navarro ha pedido "unirnos" porque "la persona de al lado también tiene la misma situación y podemos juntarnos para solucionar la crisis habitacional que estamos sufriendo", pues "no somos capaces de independizarnos y de salir de la casa familiar de toda la vida, de cumplir sueños o nuestros proyectos de vida".

Manifestación en el barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, por una vivienda digna / Quique Curbelo / EFE

La abogada Isabel Saavedra, letrada de la plataforma Derecho al Techo ha denunciado "el mercado capitalista en la vivienda, porque según los políticos, la vivienda se regula sola y eso es absolutamente mentira".

La vivienda como derecho constitucional

La vivienda "es un bien de necesidad, está protegida constitucionalmente y, por tanto, la vivienda hay que regularla".

De no hacerlo, ha avanzado, "cada vez va a subir más de precio" y si se construye más vivienda privada "más cara va a ser" porque "no hay un parque público de vivienda para ofrecer a las personas que lo necesitan".

Del mismo modo, ha recordado que en un año ya han tratado más de 70 casos de desahucio solo en Gran Canaria.

"Estamos viviendo una oleada desde que decayó el escudo social, que desde luego es algo insoportable", porque antes "los jueces podían agarrarse al decreto (de suspensión de los procedimientos de desahucios) que existía, pero al haber decaído ese decreto, ahora los jueces no tienen dónde agarrarse y están echando a familias vulnerables a la calle",

Del total de casos, ha advertido, "tenemos seis próximamente que de momento no los hemos podido parar".

En la manifestación, que ha recorrido las calles de Obispo Romo y Pedro Infinito, se han podido leer pancartas con mensajes como 'La abuela se queda en nuestros barrios', 'Canarias no se vende se defiende', 'Carolina Darias es una inmobiliaria' y 'La fiebre del cemento es nuestro tormento', entre otros.

También se han escuchado consignas como 'Vivienda Vacacional, vecindarios sin vecinos', 'La vivienda nos cuesta la vida', 'Ni gente sin casa ni casas sin gente' o 'Somos barrio, defendemos hogares', en una movilización que ha reunido a personas de diferentes rincones de la isla y de todas las edades.