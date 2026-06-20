Antonia Bordón, jefa de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria: «No es descabellado decir que dentro de uno o dos años nuestro plan de inversiones incluya trabajar en la Esfinge»

El Puerto de Las Palmas prepara una etapa de obras clave para reorganizar tráficos, ganar línea de atraque y reforzar su competitividad frente al crecimiento de otros puertos atlánticos. La unificación de la operativa de Fred. Olsen en León y Castillo, la prolongación del Reina Sofía, los nuevos duques de Alba, la electrificación de los muelles y el futuro crecimiento hacia la Dársena de África forman parte de una hoja de ruta que, entre 2027 y 2029, dejará el recinto «patas arriba», tal como explica la jefa de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria, Antonia Bordón Guerra

El Puerto de Las Palmas prepara la reorganización del Muelle Cambullonero y el Muelle grande para unir las estaciones de Fred. Olsen

Fred. Olsen opera en el Muelle Grande, en el Tomás Morales, el León y Castillo, y Cambulloneros, y lo que está intentando es unificar toda su flota en un sitio, igual que hizo Armas. El sitio que se ha elegido es el Muelle León y Castillo porque pretende utilizar la estación marítima que ya tiene ahí, aunque tendrá que hacer actuaciones para traer el fast ferri y mantener las cargas que tiene.

¿Cabe toda su actividad en el nuevo espacio?

Sí, según los estudios que hemos hecho. Haría falta construir un tacón en medio, que es uno de los proyectos en los que estamos trabajando porque es una infraestructura que probablemente ejecutará la Autoridad Portuaria y ellos se encargarán de rediseñar y acondicionar después todos los espacios.

El muelle quedará sin línea de atraque con ese cambio, ¿no?

Al trasladarse Fred. Olsen a este espacio, esta parte de la línea de muelle se colmata. Pasaría lo mismo que con la terminal de Opcsa, es decir, es muy poco probable que la Autoridad Portuaria pueda asignar un atraque ahí. La importancia de esa línea de atraque es que es un punto de suministro importante y lo que vamos a hacer es unirlo con el Cambullonero que va a quedar libre para que las operativas de combustible se realicen ahí.

En los próximos años habrá muchísimas obras.

Este es el año de montón de trabajo de gabinete, de preparar, pedir autorizaciones, preparar pliegos y hacer licitaciones. Entre 2027 y 2029 vamos a tener el puerto patas arriba.

Una de ellas será la ampliación del Reina Sofía hasta la altura de la Biblioteca del Estado. ¿Hay parte de la base ya construida?

Hay parte de la banqueta construida y vamos a prolongarlo 200 metros más, de los 350 previstos. Esta obra y la del adosado son las más importantes en este momento. Además, vamos a hacer unos duques de Alba en el extremo de la terminal de Opcsa y en otros puntos del Puerto, que son unos puntos aislados unidos por una pasarela, porque lo único que necesita es que el barco pueda atracar y tomar combustible.

¿No afecta a la operativa de la terminal?

No, porque se hace por tubería. Ahí damos suministro de combustible porque es la parte que está abrigada, pero a veces hay dificultades porque el barco se mueve, por lo que optamos a que se hagan en los duques de Alba con los buques atracados. Hay que estudiar la situación para ver si salen dos duques de Alba, tres o cinco.

¿Se destinará la prolongación del Reina Sofía al almacenaje de productos procedentes de Sudamérica?

Sí, en el muelle adosado pueden estar perfectamente. Todos los trámites que está haciendo el Puerto con Sudamérica para traer granos, mercancías o hacer conexiones de línea tendrán disponibilidad allí.

¿Cuándo se hará?

Confío en que antes de que termine el año ya esté licitada, por lo que empezará a principios de 2027.

Otra de las grandes apuestas es la electrificación de los muelles. ¿Cómo avanza?

El compañero responsable está trabajando en la electrificación de las zonas de tráfico interinsular, es decir, el Muelle León y Castillo y en la zona de Armas, y ya lo tenemos en el Mulle Grande y el Pesquero. También se está trabajando en el gran reto que es poder tener energía para poder ofrecer ese servicio a los cruceros, que gasta lo mismo que la mitad de la ciudad, y solo tenemos una subestación que alimenta todo el Puerto.

Una vez descartada la planta de gas, ¿qué opciones estudian?

Ninguna. Es muy complicado. Se está trabajando con Red Eléctrica para que en sus planes de ampliación de red incluya el poder dotarnos de más energía para, luego, hacer una inversión para generar subestaciones, estaciones transformadoras y otras infraestructuras. Otras opciones podrían ser los molinos y hay puertos que están hablando de las estaciones micronucleares.

Entiendo que esto es parte del reto de descarbonización del puerto

Para el resto de España es más fácil porque tiene más opciones, pero el problema que tenemos las islas para todo es, precisamente, que somos una isla y para cumplir los objetivos de Europa dependemos en este momento de Red Eléctrica, de su planificación y de lo que nos dé, porque nosotros no somos fabricantes de energía.

¿Cómo puede La Luz lidiar, en cuanto a obras, al crecimiento de puertos competidores?

A medida que van creciendo Tánger Med u otro, tenemos que mantener nuestro estatus y seguir ofreciendo a nuestros clientes lo que nos están demandando. Ya somos un puerto consolidado, jurídicamente más estable y más fiable que el resto, pero tenemos que seguir manteniendo ese estatus.

¿Y hasta qué punto puede crecer el puerto? ¿Puede crecer la Dársena de África?

Todo lo que tenemos en la Dársena Interior, podemos tenerlo allí y ese es el objetivo. El problema no es el calado que ronda los 50 y 60 metros, sino cómo rellenamos eso porque vivimos en una isla y no podemos traer piedra de fuera. El siguiente paso será replicar la interior y crecer en diagonal hacia fuera, lo que nos permite generar más superficie, igual que pasó con el León y Castillo, y luego se convierte en muelle con explanada. No es descabellado decir que dentro de uno o dos años nuestro plan de inversiones incluya trabajar en la Esfinge.

¿Cuánta línea de atraque se podría lograr?

El doble del que tenemos.

Llegará un momento en el que no se pueda seguir construyendo. ¿Se recurrirá a puertos como el de Arinaga?

Se trata de reordenar los tráficos, porque habrá tráficos que se están dando aquí en el Puerto de Las Palmas que no es vital o indispensable que estén aquí y pueden estar recibiendo servicio en Arinaga. Ya estamos trabajando desde principios de año en la ampliación de ese puerto, empezando por la tramitación ambiental del proyecto. Hay que empezar por la tramitación ambiental de ese proyecto y en ese paso estamos.