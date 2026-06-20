Batalla campal en Las Palmas de Gran Canaria: 150 ajedrecistas retan a grandes maestros y jugadores en una simultánea en Santa Ana

«Me parece que hoy no desayunaste y por eso tienes tanta hambre», bromeó Alfredo Brito con un pequeño de cinco años que no llegaba al suelo con los pies cuando perdió un alfil al comerse un peón protegido en plena apertura. Su amigo y él sabían el nombre de la persona contra la que se enfrentaban en la simultánea de ajedrez que se celebraba en la plaza Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria con motivo de las fiestas fundacionales de San Juan. Sin embargo, desconocían que se trata de un Gran Maestro y uno de los mejores jugadores de Canarias.

Más de 150 personas, sobre todo niños y adolescentes, condujeron a sus ejércitos en los múltiples campos de batalla que se extendían la Catedral de Canarias. A las diez de la mañana, los encargados de simultanear las partidas, entre quienes se encontraba Karina Ambartsumova, una Gran Maestra Internacional rusa afincada en la capital grancanaria desde hace seis años, José García Padrón, Adriana García, campeona de España Sub 14, y Alejandro Uzcategui, mestro Fide, entre otros grandes jugadores, comenzaron a saludar y a realizar sus primeros movimientos lanzando sus peones al centro del tablero. Poco después, a las 10.25 horas, las piezas empezaron a regresar a las bolsas y los tableros flexibles empezaban a enrollarse, aunque algunos resistieron en las batallas hasta bien pasado el mediodía.

Victorias, tablas y pequeños premios

Entre los participantes, hubo quien tuvo suerte y además del tablero, las piezas y una medalla se llevó a casa una victoria o un empate. Eso pasó entre los 19 jugadores a los que se enfrentó Alfredo Brito, que reconoció «un despiste» que le llevó a encajar un jaque mate. Pero también fue generoso con un adolescente «que jugó una partida bastante coherente» y aunque ya tenía la partida ganada pensó que el chico se «merecía un pequeño premio» y le ofreció tablas.

Un niño analiza con detenimiento el tablero antes de hacer su jugada / José Pérez Curbelo

Brito asegura que el ajedrez está experimentando «una nueva luna de miel con chicos de entre 11 y 13 años que están destacando muy rápido», algo a lo que, sin duda están contribuyendo las nuevas tecnologías. «Antes teníamos que leer 17 libros y tomar nota y ahora lo tienen todo con un click».

Asimismo, destaca el papel que desempeña la campaña escolar que realiza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde hace unos años.

El apoyo municipal al ajedrez

Precisamente sobre la apuesta municipal por este deporte habló Carolina Darias antes de saludar uno a uno a los participantes en esta simultánea que «regresó a la plaza de Santa Ana en 2024 después de muchos años», dotándolo de «vida de la mano de cientos de personas, sobre todo niños, en torno a un deporte es el ajedrez, que supone socializar, pero también agudizar el ingenio y tener planificadas las jugadas para ver cuáles son las siguientes».

La regidora aprovechó para reconocer a la Federación de Ajedrez de Gran Canaria «el trabajo que realiza y seguir apoyando las simultáneas que tanto bien hacen a la ciudad». Finalmente, Darias aseveró que el compromiso del Consistorio con el ajedrez, a través del Instituto Municipal de Deportes, «es firme».

Adriana García, campeona de España Sub-14

Con 15 años, Adriana no es nueva en esto de las simultáneas y aunque perdió una de las partidas con un ex competidor -que reconocía que si hubiera jugado solo con él, no habría conseguido la victoria-, defendió casi a la perfección a sus diez reyes. Y es que no es una joven cualquiera, es la campeona de España Sub-14 que se está preparando para intentar alcanzar este verano el título en la categoría Sub-16.

Simultánea de ajedrez en Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Karina Ambartsumova gana todas sus partidas

La otra fémina encargada de jugar contra varios contrincantes (en su caso era una veintena), fue Karina Ambartsumova, que ganó todas sus partidas, aunque en una de ella «tenía que pensar un poco más». Era la que disputaba contra Carol Sosa, una joven ajedrecista que, según la federación, podría estar simultaneando pero prefirió disfrutar de una partida con una Gran Maestra Internacional.

Confiesa que está encantada con el hecho de que el ajedrez forme parte del programa de las fiestas, «porque Las Palmas de Gran Canaria es muy famosa en el mundo del ajedrez y hace años había un gran torneo internacional en el que participaban campeones del mundo».

Esther Medina Álvarez

Hay fotos de esta plaza llena de niños jugando al ajedrez en los años 70, explica Ciriaco Almeida, el presidente de la Federación de Ajedrez de Gran Canaria, que agradece al Consistorio el apoyo para promocionar entre los más pequeños este deporte.

Música y mestizaje en las fiestas fundacionales

Viendo el despliegue ajedrecístico de este ayer, costaba imaginarse este espacio de Vegueta repleto el viernes por la noche durante el espectáculo La Costa de los Cantares, de Olga Cerpa y Mestisay, que conectó Canarias y África a través de la música. La participación de la cantante guineana Eneida Marta y la presentación del nuevo trabajo discográfico del grupo brindaron en la plaza de Santa Ana una noche marcada por el mestizaje, la tradición y los sonidos del Atlántico.

Rock y ópera al aire libre

Y horas más tarde, una vez retirados todos los tableros, la música volvió a la plaza de Santa Ana, esta vez de la mano del Festival Elepegecé, una propuesta con la que el Consistorio quiso celebrar la identidad de la ciudad proyectándola hacia el futuro a través del rock, a la vez que permite conectar a artistas locales con los circuitos internacionales de la industria musical.

Mientras, no muy lejos de esta ubicación, el espacio comprendido entre la trasera del Teatro Pérez Galdós y la plaza Stagno se proyectaba Turandot, una de las obras de Giacomo Puccini, en el marco del programa Ópera para todos, una oportunidad abierta y accesible que permitió vivir la emoción de una gran producción al aire libre.