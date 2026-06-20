Celestino Ramírez, el último salinero de El Confital, ya tiene su placa conmemorativa en Las Palmas de Gran Canaria
El Ayuntamiento también ha instalado paneles informativos sobre la actividad pesquera y los búnkeres militares en la costa de La Isleta
Las Palmas de Gran Canaria ha incorporado un nuevo elemento de memoria histórica en el acceso a El Confital con la colocación de una placa dedicada a Celestino Ramírez, considerado el último salinero de este espacio costero de La Isleta. El homenaje, celebrado el viernes 19 de junio, forma parte de una actuación municipal orientada a divulgar el valor histórico y etnográfico del entorno.
El descubrimiento de la placa estuvo encabezado por el concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, junto a descendientes de Celestino Ramírez. La iniciativa responde a una demanda familiar y vecinal para reconocer la actividad salinera que se desarrolló en la zona hasta finales de 1956 y que formó parte de la economía litoral de la capital grancanaria durante décadas.
Memoria salinera en El Confital
Las antiguas salinas de El Confital tuvieron una singularidad dentro del contexto canario: fueron construidas sobre barro, a diferencia de otras explotaciones asentadas sobre roca. Según la información incorporada a la nueva señalización, en su etapa de mayor producción llegaron a contar con 3 grandes cocederos y 393 tajos, desde los que se abastecía tanto a la población local como a la industria conservera vinculada a El Confital y Guanarteme.
La figura de Celestino Ramírez queda asociada a esa actividad artesanal, que mantuvo durante más de medio siglo en este tramo del litoral. Con la placa instalada en la entrada del camino de acceso a la playa, el Ayuntamiento incorpora su nombre al relato público del espacio y al recorrido de visitantes y usuarios de la zona.
Durante el acto, Pedro Quevedo señaló que la intervención forma parte del trabajo municipal para conservar y divulgar la relación histórica de la ciudad con el mar. El concejal vinculó el homenaje con la necesidad de reconocer el esfuerzo de generaciones anteriores y de proteger los elementos que explican la identidad litoral de la capital.
Tres mesas para interpretar el paisaje
Además de la placa conmemorativa, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha instalado tres mesas interpretativas en colaboración con el área de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Los paneles están dedicados a las salinas, los secaderos de pescado y los búnkeres existentes en el entorno.
La mesa sobre los secaderos documenta la actividad pesquera canario-sahariana de los siglos XIX y XX, ligada a factorías y espacios de secado que llegaron a ocupar una superficie de 5.000 metros cuadrados. Estos elementos forman parte de la Carta Etnográfica de Gran Canaria y constituyen una referencia para entender el uso productivo que tuvo esta franja costera.
El tercer panel se centra en los búnkeres de El Confital, estructuras militares levantadas durante la Segunda Guerra Mundial. La Isleta llegó a albergar 9 búnkeres por la posición estratégica del Puerto de La Luz, dentro de una red defensiva inspirada en el Muro Atlántico europeo. En la zona pública, Ciudad de Mar ha recuperado 2 de estas construcciones con la previsión de destinarlas a un uso cultural.
Un recorrido histórico junto al litoral
La actuación convierte el acceso a El Confital en un punto de lectura del paisaje, donde confluyen memoria salinera, actividad pesquera e historia militar. El proyecto se enmarca en una línea de gestión del litoral que combina el uso público de las playas, la protección ambiental y la difusión del patrimonio asociado al Paisaje Protegido de La Isleta.
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