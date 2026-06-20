Fundación Puertos de Las Palmas rechaza la liquidación y niega irregularidades en sus contrataciones

La Fundación Puertos de Las Palmas rechaza que la liquidación que plantea la auditoría de Puertos del Estado sea la salida adecuada y niega la existencia de irregularidades en las contrataciones y en el nombramiento de su gerente.

En escrito de dación de cuentas emitido a la institución estatal sostiene que el informe no ha ponderado la documentación aportada, las medidas correctoras ya iniciadas ni el contexto de abandono y parálisis que, según afirma, heredó la nueva gerencia en marzo de 2025. En ese sentido, el documento recoge que la entidad estaba alejada de sus fines fundacionales, sin actividad vinculada a la formación, la investigación o la promoción marítimo-portuaria, con procedimientos obsoletos, deudas pendientes y carencias laborales, contables y administrativa.

Defensa del nombramiento de la gerente

Frente a ese escenario, asegura que puso en marcha un plan de choque con medidas como la liquidación de deudas, la recuperación de ingresos, la presentación del Plan de Actuación, la regularización fiscal y laboral y la recuperación técnica del edificio.

Sobre la contratación de Betsabé Morales, defiende que se hizo conforme a sus estatutos, con acuerdo de la Junta Directiva y ratificación del Patronato. También niega irregularidades sustanciales en contratos menores, indemnizaciones y patrocinios, que atribuye a necesidades sobrevenidas o incidencias ya corregidas.

Betsabé Morales y Beatriz Calzada, tercera y cuarta desde la izquierda, en la presentación de la maratón. / La Provincia

Calzada pide revisar las justificaciones

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, admitió que "hay una sensación de cierto malestar en la fundación porque creemos que todas las justificaciones y alegaciones que se presentaron al final no han sido reflejadas en el informe de auditoría", afirmó, al tiempo que reclamó que algunos aspectos sean objeto de una nueva revisión.

Calzada señaló que aún está pendiente una reunión de coordinación con Puertos del Estado en la que se analizarán las observaciones incluidas en la auditoría y se determinará cuáles requieren actuaciones correctoras. En cualquier caso, garantizó la disposición de la Autoridad Portuaria y de la Fundación a adoptar las medidas que sean necesarias. "Hemos dicho abiertamente que vamos a tomar las medidas que haya que tomar y las que se indiquen", aseguró.

La fundación defiende su reactivación

La presidenta también defendió la gestión reciente de la Fundación y sostuvo que la entidad ha experimentado una notable reactivación en los últimos meses. Además, insistió en que el problema de fondo sigue siendo la obligación de modificar su naturaleza jurídica para dejar de formar parte del sector público. "Esto tiene que servirnos como una oportunidad para retomar firmemente ese camino" y conseguir que la fundación "salga ya de la parte pública y siga con su actividad de forma normal", concluyó.

Betsabé Morales niega gravedad en las incidencias

La gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Morales, defendió su nombramiento y la gestión realizada desde su llegada al cargo hace aproximadamente año y medio. Respecto a las observaciones recogidas en la auditoría de Puertos del Estado, la gerente restó gravedad a las incidencias detectadas, como los contratos realizados por un céntimo menos que la cantidad máxima para un contrato menor, y defendió la transparencia de la gestión realizada. "No hay nada grave", afirmó, al tiempo que explicó que las auditorías sirven precisamente para identificar aspectos susceptibles de mejora. En este sentido, aseguró que la fundación ya dispone de un plan de actuación para corregir aquellas cuestiones que los auditores consideren necesario regularizar. "Se ha hecho con transparencia, con colaboración, y se han ido sacando una serie de contratos necesarios para reactivar una fundación que estaba paralizada", sostuvo.

La gerente aseguró sentirse "frustrada" por la situación y sostuvo que la fundación se ha convertido en un objetivo político. "Sí, por supuesto que se está utilizando como arma política", afirmó, convencida de que la polémica surge precisamente cuando la entidad "está demostrando la importancia que tiene para la comunidad portuaria".